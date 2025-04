Nedoh: Boli, toliko odrekanja, pa nič od tega, kar si delal, ne uspeš pokazati

Na borilnem dogodku FNC 22, ki je pod okriljem hrvaške organizacije mešanih borilnih veščin, se je borilo kar šest Slovencev. Štirje od teh so slavili zmago, dva sta ostala brez želenega slavja. Številna publika, ki je bila zbrana v dvorani, je dobro spodbujala svoje varovance, še posebej glasni so bili ljubljanski navijači Green Dragonsi, ki so zlasti močno stiskali pesti za svojega člana Bojana Kosednarja - Želvo. Slednjega je sicer v borbi z golimi pestmi premagal Rafael Hudson. "Neugoden, neaktiven in pasiven nasprotnik. V prvih dveh rundah sem se še nekako držal tega, da ne izzivam preveč, samo potem sem si rekel, da ne morem tako. Je le domača dvorana, domači navijači. Nato sem postal agresivnejši, potem so se začele pojavljati, ma niti ne napake ... Ampak trikrat me je dobro zadel, pri boksu z golimi pestmi je tako. Nimam izgovorov, danes je zmagal on, to je takšen šport. Sam moram razmisliti, ampak že vem, da jaz se hočem tepsti," napove Kosednar "Ja, bil sem žalosten, tudi kakšna solza je bila. Takšni porazi tako bolijo, ampak moraš to preboleti. Hvaležen sem, da lahko sploh to delam, v življenju pa so hujše stvari. Tako, da gremo dalje ... Želel sem se samo še zahvaliti vsem gledalcem, Dragonsom, da jaz lahko sploh to počnem. Mislim, da je Slovenija nocoj dokazala, da ima rada ta šport. Zares se želim še enkrat vsem skupaj zahvaliti in upam, da me bodo spremljali še naprej," doda.