Nedoh v Stožicah za naslov, poleg njega še šest Slovencev

Skoraj natanko leto po zadnjem ljubljanskem dogodku največje regijske organizacije mešanih borilnih veščin se FNC vrača v slovensko prestolnico. Dogodek bo imel tudi z vidika borb ogromno slovenskega pridiha, saj se bo v Stožicah borilo sedem domačinov.

FNC v Stožicah FOTO: Luka Kotnik

Spektakel bo odprl Sašo Klinc, ki je v profesionalnem svetu mešanih borilnih veščin maja lani debitiral s porazom na premiernem dogodku FNC Knockout v Mariboru. Slednji bo svojo prvo profesionalno zmago iskal proti Srbu Vuku Lekiću, ki se je nazadnje boril oktobra 2024, ko je s podreditvijo premagal Anžeta Vujčića. V zadnji od treh predborb večera bo Stožice na noge dvignil ljubljenec slovenskega občinstva Alexandr Drabinca, ki je po treh profesionalnih borbah še vedno stoodstoten. Po debiju na dogodku nekdanje slovenske organizacije VFN, ki zdaj deluje pod imenom FNC Knockout, je zadnji dve borbi oddelal pod okriljem FNC-ja. Do vseh treh zmag je prišel po predčasni prekinitvi v prvi rundi, vajo pa bo želel ponoviti tudi tokrat, ko mu bo nasproti stal bosanski težkaš Milan Kadlec.

Alexandr Drabinca FOTO: Damjan Žibert

V prvem dvoboju glavnega spiska borb se bo po pravilih kikboksa Denis Porčič pomeril proti Bolgaru Jivku Stoimenovu. Za slovenskega predstavnika bo to prva borba po več kot sedmih letih, njegov nasprotnik pa je v kletki nazadnje stal novembra, ko je na svojem 22. dvoboju v mešanih borilnih veščinah vknjižil 15. zmago. Za omenjenima bo nastopil legendarni Bojan Kosednar – Želva. Ta se je lani posvetil boksu z golimi pestmi, zaradi nesrečnih okoliščin pa oddelal eno od predvidenih dveh borb, na kateri ga je v Ljubljani porazil Rafael Hudson. Zdaj se vrača v svet MMA, kjer bo 14. zmago iskal proti štiri leta mlajšemu, a izjemno izkušenemu Dušanu Džakiću.

Bojan Kosednar FOTO: Damjan Žibert

Za njima bo v središče dogajanja stopil Andres Ramos, kateremu bo nasproti stal Poljak Bartlomiej Gladkowicz. Slovensko-kubanski zvezdnik se je nazadnje boril na septemberskem spektaklu v Zagrebu, kjer je za šampionski pas izzval Mateja Batinića, ki ga je ugasnil po dobri minuti prve runde in posledično ubranil naslov prvaka poltežke kategorije. Za šampionski pas ga bo tokrat izzval še en Slovenec – Jakob Nedoh.

Predsednik organizacije FNC Dražen Forgač, Matej Batinić, Jakob Nedoh FOTO: FNC

Ta je v svoji karieri doslej zbral devet zmag in štiri poraze, zmaga v boju za naslov prvaka pa bi bila zanj le ena od mnogih prelomnic v letošnjem letu. "Oktobra bom dopolnil 30 let, pred poletjem bom magistriral, zdaj bom vzel šampionski pas in 22. avgusta bom postal 'tata'. Dobim fantka," je pred nekaj dnevi razkril v POPkastu.

Poleg vseh naštetih se bo boril še en Slovenec. Rok Krušič je bil lani med boljšimi borci v regiji. Oddelal je tri borbe in vknjižil tri zmage s predčasno prekinitvijo. Po dveh prekinitvah na dogodkih FNC Knockout 1 in FNC Knockout 2 je novembra z brutalnim zaključkom na spektaklu FNC 25 prejel nagrado za nokavt večera. Zdaj ga čaka zahtevna naloga, njegov nasprotnik bo Bartosz Wojcikiewicz, ki se je nazadnje boril novembra 2024, ko je postal prvak bantamske kategorije organizacije Superior Challenge.

Rok Krušič FOTO: Damjan Žibert

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb: