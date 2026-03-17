Borilni športi

Nedoh v Stožicah za naslov, poleg njega še šest Slovencev

Ljubljana, 17. 03. 2026 16.48 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Jakob Nedoh

Ljubljana bo 11. aprila gostila borilni spektakel FNC 29, kjer bo na 11 borbah nastopilo kar sedem Slovencev. V glavni borbi se bosta za naslov v poltežki kategoriji udarila aktualni prvak Matej Batinić in slovenski borec Jakob Nedoh, poleg njega pa se bo borilo še šest domačinov: Rok Krušič, Andres Ramos, Denis Porčič, Bojan Kosednar, Alexandr Drabinca in Sašo Klinc.

Skoraj natanko leto po zadnjem ljubljanskem dogodku največje regijske organizacije mešanih borilnih veščin se FNC vrača v slovensko prestolnico. Dogodek bo imel tudi z vidika borb ogromno slovenskega pridiha, saj se bo v Stožicah borilo sedem domačinov.

FNC v Stožicah
FOTO: Luka Kotnik

Spektakel bo odprl Sašo Klinc, ki je v profesionalnem svetu mešanih borilnih veščin maja lani debitiral s porazom na premiernem dogodku FNC Knockout v Mariboru. Slednji bo svojo prvo profesionalno zmago iskal proti Srbu Vuku Lekiću, ki se je nazadnje boril oktobra 2024, ko je s podreditvijo premagal Anžeta Vujčića.

V zadnji od treh predborb večera bo Stožice na noge dvignil ljubljenec slovenskega občinstva Alexandr Drabinca, ki je po treh profesionalnih borbah še vedno stoodstoten. Po debiju na dogodku nekdanje slovenske organizacije VFN, ki zdaj deluje pod imenom FNC Knockout, je zadnji dve borbi oddelal pod okriljem FNC-ja. Do vseh treh zmag je prišel po predčasni prekinitvi v prvi rundi, vajo pa bo želel ponoviti tudi tokrat, ko mu bo nasproti stal bosanski težkaš Milan Kadlec.

Alexandr Drabinca
FOTO: Damjan Žibert

V prvem dvoboju glavnega spiska borb se bo po pravilih kikboksa Denis Porčič pomeril proti Bolgaru Jivku Stoimenovu. Za slovenskega predstavnika bo to prva borba po več kot sedmih letih, njegov nasprotnik pa je v kletki nazadnje stal novembra, ko je na svojem 22. dvoboju v mešanih borilnih veščinah vknjižil 15. zmago.

Za omenjenima bo nastopil legendarni Bojan Kosednar – Želva. Ta se je lani posvetil boksu z golimi pestmi, zaradi nesrečnih okoliščin pa oddelal eno od predvidenih dveh borb, na kateri ga je v Ljubljani porazil Rafael Hudson. Zdaj se vrača v svet MMA, kjer bo 14. zmago iskal proti štiri leta mlajšemu, a izjemno izkušenemu Dušanu Džakiću.

Bojan Kosednar
FOTO: Damjan Žibert

Za njima bo v središče dogajanja stopil Andres Ramos, kateremu bo nasproti stal Poljak Bartlomiej Gladkowicz. Slovensko-kubanski zvezdnik se je nazadnje boril na septemberskem spektaklu v Zagrebu, kjer je za šampionski pas izzval Mateja Batinića, ki ga je ugasnil po dobri minuti prve runde in posledično ubranil naslov prvaka poltežke kategorije. Za šampionski pas ga bo tokrat izzval še en Slovenec – Jakob Nedoh.

Predsednik organizacije FNC Dražen Forgač, Matej Batinić, Jakob Nedoh
FOTO: FNC

Ta je v svoji karieri doslej zbral devet zmag in štiri poraze, zmaga v boju za naslov prvaka pa bi bila zanj le ena od mnogih prelomnic v letošnjem letu. "Oktobra bom dopolnil 30 let, pred poletjem bom magistriral, zdaj bom vzel šampionski pas in 22. avgusta bom postal 'tata'. Dobim fantka," je pred nekaj dnevi razkril v POPkastu.

Preberi še Nedohovo leto prelomnic: Šampionski pas, magisterij in prvorojenec

Poleg vseh naštetih se bo boril še en Slovenec. Rok Krušič je bil lani med boljšimi borci v regiji. Oddelal je tri borbe in vknjižil tri zmage s predčasno prekinitvijo. Po dveh prekinitvah na dogodkih FNC Knockout 1 in FNC Knockout 2 je novembra z brutalnim zaključkom na spektaklu FNC 25 prejel nagrado za nokavt večera. Zdaj ga čaka zahtevna naloga, njegov nasprotnik bo Bartosz Wojcikiewicz, ki se je nazadnje boril novembra 2024, ko je postal prvak bantamske kategorije organizacije Superior Challenge.

Rok Krušič
FOTO: Damjan Žibert

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)

Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković

Dogovorjena teža do 75 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski

Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz

Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec

Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi

Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)

Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

Nedohovo leto prelomnic: Šampionski pas, magisterij in prvorojenec

bibaleze
Portal
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
zadovoljna
Portal
To je resnica o prehranskih dopolnilih
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
dominvrt
Portal
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
