Nedoha udarec ali dva ločila od zgodovinske zmage proti prvaku PFL

Jakob Nedoh bo na prvo zmago v glavnem delu turnirja PFL moral počakati do naslednje sezone, a ob porazu proti Impi Kasanganayu je dokazal, zakaj so ga nekateri pred začetkom turnirja uvrščali celo v ožji krog favoritov. 27-letni produkt telovadnice T'N'T Gym iz Črnuč je v prvem krogu sicer prepričljivo izgubil proti Dovledžanu Jagšimuradovu (slednji je sinoči premagal še Simona Biyonga) in doživel prvi poraz po devetih letih ter nizu osmih zaporednih zmag. Le dobra dva meseca pozneje ga je čakal še večji izziv. Kasanganay je nekdanji borec organizacije UFC in zmagovalec lanskega glavnega turnirja, v prvem krogu pa je Američan zlahka opravil z Alexom Polizzijem.

Nedoh in Kasanganay sta se udarila v mestu Salt Lake City, ki leži na nadmorski višini 1300 metrov in že zaradi tega je borba tam še poseben izziv. Koprčan z vzdevkom The Gorilla se je pred borbo zavedal, da potrebuje zmago s prekinitvijo v prvi in je posledično začel zelo odločno. Dobro minuto pred koncem runde je šampiona zadel z lepo kombinacijo in ga poslal na tla, a Kasanganay je unovčil izkušnje in uspelo se mu je pobrati. Druga runda je bila bistveno bolj izenačena, oba borca sta zadela nekaj močnih udarcev, Nedohu pa je uspelo tekmeca zrušiti na tla in mu tudi odpreti rano nad očesom. Ob koncu runde pa je Američan le izvedel odločilni napad.