Nedoha v prvi rundi presenetil Turkmenistanec, a upanje za naslov še živi

Jakob Nedoh svoje prednosti v višini proti Turkmenistancu ni uspel izkoristiti sebi v prid. Bolj izkušeni Dovledžan Jagšimuradov je pred polno dvorano v Las Vegasu že v prvi rundi premagal Slovenca, ki je pred tem v PFL Europe pred koncem druge runde premagal Riccarda Nosiglio, Anthonyja Salamoneja and Simeona Powella.

Turkmenistanec je borbo začel z nekaj uspešnimi nizkimi udarci z nogo. Sledil je uspešen aperkat in močen udarec z desnico, ki je Nedoha spravil v zelo neugoden položaj. Turkmenistenec ga je takoj odločno napadel in nekaj časa se je Slovenec uspešno branil, a ne dolgo. Podplutba pod levim očesom Nedoha je izdala moč Jagšimuradovih udarcev. Dobri dve minuti pred koncem prve runde pa je nov aperkat Nedoha še bolj načel, usoden je bil nov močen udarec z desnico, ki je sledil, in Slovenec je padel na tla.

Na srečo je sodnik borbo hitro zaključil in Nedoh se bo v domovino vrnil z mislimi na naslednjo borbo. Kljub porazu je še vedno "med živimi" in ima možnost za zmago na naslednji borbi ter osvojitev vseh šestih točk, bi ga lahko popeljala v končnico.