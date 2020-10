'Negotovost v Lomačenka je v tej borbi večja kot kadar koli'

Da gre pričakovati pravo boksarsko poslastico, so prepričani številna znana imena boksarskega sveta, podobno pa menita tudi naša strokovna komentatorja na VOYO – Mirko Vorkapićin Andraž Ciuha.

"Lomačenko je eden boljših borcev tega časa, toda tudi Lopez se povzpenja navzgor. Je še malce neizkušen in mlad, toda mislim, da ima tudi on možnost, da naredi preobrat oz. da pride celo do zmage," je poudaril eden od strokovnih komentatorjev na VOYO Andraž Ciuha. "Izkušenost Lomačenka zagotovo igra največjo prednost. Odločala bo taktika, pravilna taktika pripelje do zmage. Lopez ima vse elemente, da premaga Lomačenka. Ta ima izkušnje iz amaterskega boksa in boksa v profesionalnih vodah. Taktika bo ključ do uspeha pri obeh borcih," je prepričan Ciuha.

Lomačenko (14-1-0) je do sedaj med profesionalci zgubil le eno borbo, in sicer je to bilo na začetku njegove poklicne boksarske poti, ko je v drugi borbi klonil z MehičanomOrlandom Salidom. Na drugi strani Lopez (15-0-0) še ne pozna poraza med profesionalci, med katere se je talentirani Američan (korenine segajo v Honduras) podal že zelo mlad. Pri 23 letih se lahko pohvali že s 15 borbami (prav vse je dobil, kar 12 z nokavtom).