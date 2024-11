Nejc Petrič po hitrem postopku slavil še v drugi profesionalni borbi

Nejc Petrič se je manj kot dva tedna po uspešnem debiju v profesionalnem boksu v želji po nabiranju še kako pomembnih izkušenj odpravil v Romunijo, kjer je nastopil na dogodku Return of the Thrill 2 in znova navdušil. Po hitri zmagi nad Dimitrijem Tsiklaurijem je v Bukarešti po hitrem postopku odpravil še enega Gruzijca in sicer Rubena Movsesianija, ki je pred obračunom s Slovencem beležil 15 zmag (od tega 13 z nokavtom) in 28 porazov.