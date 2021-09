Nejc Petrič priboksal zmago na EUBC turnirju v Mariboru

V Mariboru se je med minulo sredo in soboto zbralo prek 60 boksarjev iz desetih evropskih držav ter se pomerilo na prvem turnirju, imenovanem Maribor Cup, ki spada pod okrilje Evropske boksarske zveze. Turnir je potekal v devetih mladinskih in devetih članskih kategorijah, glavna nagrada za zmagovalca vsake posamezne kategorije pa je znašala 1000 evrov. V četrtek so bili na vrsti četrtfinalni obračuni, v petek polfinala in v soboto finala.

Mladi Nejc Petrič iz ljubljanskega Golden Gloves Gyma je bil v četrtfinalu prost, v sobotnem polfinalu pa se je pomeril s precej izkušenejšim borcem iz Švice. Petrič je borbo oddelal taktično in nasprotniku tudi dobro zdelal oko, a borba je vseeno potekala do konca in Petrič se je v finale uvrstil po sodniški odločitvi. Po besedah trenerja Andraža Ciuhe je bil Petrič po koncu borbe kondicijsko povsem zdelan, a je glede na to, da je bila to za njegovega varovanca šele druga tekma po letu in pol tekmovalnega premora, povsem razumljivo. Petrič je namreč nazadnje redno tekmoval v letu 2019, ko je oddelal 22 tekem v enem letu, nato pa je sledila pandemija, ki je za lep čas prekinila športne prireditve. Nejc je v tem času iz kategorije do 63 kilogramov presedlal dve kategoriji višje v kategorijo do 69 kilogramov, a je hkrati po besedah Ciuhe tehnično zelo napredoval, kar mu je tudi omogočilo zmago.