Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Borilni športi

Nejc Petrič svetovni prvak WBC v konkurenci do 24 let

Ljubljana, 23. 11. 2025 07.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Trenutno najboljši slovenski boksar Nejc Petrič je v Ljubljani na večeru Golden Glove Fight Night 4 osvojil naslov svetovnega prvaka v polveltrski kategoriji do 24 let v okviru prestižne boksarske organizacije WBC. S soglasno odločitvijo je ugnal Kolumbijca Camila Enamorada.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji evropski podprvak v kategoriji mlajših članov je do prestižnega naslova prišel po napetih osmih rundah. V prvi je Južnoameriškega tekmeca dobro obdelal in vse je kazalo na hiter konec borbe.

Tekmec se je nato prebudil, postal enakovreden in imel v četrti rundi celo pobudo, kar so spoznali tudi gledalci v dvorani Vižmarje Brod in glasnim navijanjem "Dajmo Nejc" vzpodbudili Slovenca. Ta je v drugi polovici dvoboj popolnoma obvladoval, tekmec pa je ostajal nevaren s posamičnimi udarci, ob tem pa dokazal, da izjemno dobro sprejema udarce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prireditelji so podelili tudi dva medcelinska pasova po verziji WBF. V srednji kategoriji ga je osvojil Petričev sotekmovalec iz ljubljanskega kluba prireditelja Golden Gloves Alen Šišič, ki je ugnal Gregoria Marcana. Tekmec iz Venezuele se je prvič znašel na tleh v tretji rundi, v četrti pa kar dvakrat in Ljubljančan je dvoboj dobil predčasno.

Drugi pas je v težki kategoriji osvojil Mariborčan Djelon Januzaj, kateremu Makedonec Todorče Cvetkov ni bil pravi nasprotnik in v tretji rundi je sodnik dvoboj prekinil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uspešni so bili tudi ostali slovenski boksarji. V četrti borbi večera sta v slovenskem obračunu Mariborčan Aleš Drevenšek in Novomeščan Sašo Vorkapić v velterski kategoriji postregla z vsem, kar si gledalci želijo. Vorkapić je imel večji del dvoboja rahlo prednost, v tretji rundi pa ga je Drevenšek podrl na tla.

Tekmovalcema so pohajale moči, vsa okrvavljena pa nista popuščala, Vorkapić pa je v končnici našel moč za še eno ofenzivo, s katero je sodnike dokončno prepričal v zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljančan Andrej Baković je v srednji kategoriji Madžara Oszkarja Fika na deske poslal v drugi rundi. Tudi Ukrajinec Ilja Liščuk, ki trenira v Mariboru, je v drugi rundi slavil proti Hrvatu Petru Ceteniću. Lepo tehniko je pokazal tudi Arber Beshani in že v uvodni rundi ugnal Gruzijca Georgija Gviniašvilija. Aljaž Šircelj je v super lahki kategoriji s soglasno odločitvijo sodnikov premagal Luko Vejnovića iz BiH.

boks wbc luka petrič
Naslednji članek

Tekmec Domna Drnovška kar za 2,3 kg pretežek na uradnem tehtanju

SORODNI ČLANKI

Slovenski boksarji si na sobotnem spektaklu želijo podporo s tribun

Uradno: Joshua se bo boril s Paulom

Nekdanji boksarski svetovni prvak pozitiven na dopinškem testu

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363