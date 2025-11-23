Nejc Petrič svetovni prvak WBC v konkurenci do 24 let

Nekdanji evropski podprvak v kategoriji mlajših članov je do prestižnega naslova prišel po napetih osmih rundah. V prvi je Južnoameriškega tekmeca dobro obdelal in vse je kazalo na hiter konec borbe.
Tekmec se je nato prebudil, postal enakovreden in imel v četrti rundi celo pobudo, kar so spoznali tudi gledalci v dvorani Vižmarje Brod in glasnim navijanjem "Dajmo Nejc" vzpodbudili Slovenca. Ta je v drugi polovici dvoboj popolnoma obvladoval, tekmec pa je ostajal nevaren s posamičnimi udarci, ob tem pa dokazal, da izjemno dobro sprejema udarce.
Prireditelji so podelili tudi dva medcelinska pasova po verziji WBF. V srednji kategoriji ga je osvojil Petričev sotekmovalec iz ljubljanskega kluba prireditelja Golden Gloves Alen Šišič, ki je ugnal Gregoria Marcana. Tekmec iz Venezuele se je prvič znašel na tleh v tretji rundi, v četrti pa kar dvakrat in Ljubljančan je dvoboj dobil predčasno.
Drugi pas je v težki kategoriji osvojil Mariborčan Djelon Januzaj, kateremu Makedonec Todorče Cvetkov ni bil pravi nasprotnik in v tretji rundi je sodnik dvoboj prekinil.
Uspešni so bili tudi ostali slovenski boksarji. V četrti borbi večera sta v slovenskem obračunu Mariborčan Aleš Drevenšek in Novomeščan Sašo Vorkapić v velterski kategoriji postregla z vsem, kar si gledalci želijo. Vorkapić je imel večji del dvoboja rahlo prednost, v tretji rundi pa ga je Drevenšek podrl na tla.
Tekmovalcema so pohajale moči, vsa okrvavljena pa nista popuščala, Vorkapić pa je v končnici našel moč za še eno ofenzivo, s katero je sodnike dokončno prepričal v zmago.
Ljubljančan Andrej Baković je v srednji kategoriji Madžara Oszkarja Fika na deske poslal v drugi rundi. Tudi Ukrajinec Ilja Liščuk, ki trenira v Mariboru, je v drugi rundi slavil proti Hrvatu Petru Ceteniću. Lepo tehniko je pokazal tudi Arber Beshani in že v uvodni rundi ugnal Gruzijca Georgija Gviniašvilija. Aljaž Šircelj je v super lahki kategoriji s soglasno odločitvijo sodnikov premagal Luko Vejnovića iz BiH.
