Nejc Petrič svetovni prvak WBC v konkurenci do 24 let

Trenutno najboljši slovenski boksar Nejc Petrič je v Ljubljani na večeru Golden Glove Fight Night 4 osvojil naslov svetovnega prvaka v polveltrski kategoriji do 24 let v okviru prestižne boksarske organizacije WBC. S soglasno odločitvijo je ugnal Kolumbijca Camila Enamorada.

Nekdanji evropski podprvak v kategoriji mlajših članov je do prestižnega naslova prišel po napetih osmih rundah. V prvi je Južnoameriškega tekmeca dobro obdelal in vse je kazalo na hiter konec borbe. Tekmec se je nato prebudil, postal enakovreden in imel v četrti rundi celo pobudo, kar so spoznali tudi gledalci v dvorani Vižmarje Brod in glasnim navijanjem "Dajmo Nejc" vzpodbudili Slovenca. Ta je v drugi polovici dvoboj popolnoma obvladoval, tekmec pa je ostajal nevaren s posamičnimi udarci, ob tem pa dokazal, da izjemno dobro sprejema udarce.

Prireditelji so podelili tudi dva medcelinska pasova po verziji WBF. V srednji kategoriji ga je osvojil Petričev sotekmovalec iz ljubljanskega kluba prireditelja Golden Gloves Alen Šišič, ki je ugnal Gregoria Marcana. Tekmec iz Venezuele se je prvič znašel na tleh v tretji rundi, v četrti pa kar dvakrat in Ljubljančan je dvoboj dobil predčasno. Drugi pas je v težki kategoriji osvojil Mariborčan Djelon Januzaj, kateremu Makedonec Todorče Cvetkov ni bil pravi nasprotnik in v tretji rundi je sodnik dvoboj prekinil.

Uspešni so bili tudi ostali slovenski boksarji. V četrti borbi večera sta v slovenskem obračunu Mariborčan Aleš Drevenšek in Novomeščan Sašo Vorkapić v velterski kategoriji postregla z vsem, kar si gledalci želijo. Vorkapić je imel večji del dvoboja rahlo prednost, v tretji rundi pa ga je Drevenšek podrl na tla. Tekmovalcema so pohajale moči, vsa okrvavljena pa nista popuščala, Vorkapić pa je v končnici našel moč za še eno ofenzivo, s katero je sodnike dokončno prepričal v zmago.

