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Borilni športi

Kruta realnost UFC: od prvakinje do dostavljalke hrane

Rio de Janeiro , 23. 07. 2026 09.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Jessica Andrade

Svet mešanih borilnih veščin najuspešnejšim prinaša slavo in milijonske zaslužke. Žal pa je realnost za večino povsem drugačna, kar je na svoji koži izkusila Brazilka Jessica Andrade. Nekdanja prvakinja slamnate kategorije UFC si med okrevanjem po poškodbi denar služi kot dostavljavka hrane.

26 zmag in 15 porazov je v svoji karieri zabeležila Andradejeva, ki se je pod okriljem UFC borila kar 30-krat.
26 zmag in 15 porazov je v svoji karieri zabeležila Andradejeva, ki se je pod okriljem UFC borila kar 30-krat.
FOTO: Profimedia

Jessica Andrade se ni borila vse od lanskega avgusta, ko si je ob porazu proti Loopy Godinez poškodovala ramo. 34-letna Brazilka je od debija v elitni organizaciji mešanih borilnih veščin UFC leta 2013 nastopila na 30 dvobojih in jih 17 dobila.

"Delam kot dostavljavka. Dostavljam obroke in podobne stvari. Prek aplikacije sprejmem naročilo, ga prevzamem in nato dostavim," je povedala v podkastu Direto de Vegas.

"Počnem vse, kar je potrebno. Trdega dela se ne bojim. Lotim se lahko skoraj česar koli," je dodala in razkrila, da je za dodaten zaslužek začela urejati okolico prijateljeve hiše. Med drugim odstranjuje kamenje, polaga travo in barva ograje.

"Če bom v tem dobra, bom pridobila še eno znanje, ki ga bom lahko uporabila, če mi bo kdaj primanjkovalo denarja. Potrebujemo nekaj dodatnega zaslužka," prizemljeno razmišlja Andradejeva.

Jessica Andrade
Jessica Andrade
FOTO: Profimedia

Na finančne težave že vajena

Brazilka sicer ni prvič v finančnih težavah, o čemer je ni sram govoriti. Leta 2018 je povedala, da je zaradi težav pri iskanju sponzorjev prodala svoja oblačila, nahrbtnik in rokavice z oznakami organizacije UFC, čeprav je dodala, da je bila v organizaciji zelo dobro plačana.

Pred časom je priznala tudi, da se je v enem letu borila kar petkrat, da bi lahko poravnala stroške ločitve. Naslednje leto je nekdanjega trenerja Gilliarda Parano obtožila, da je zadrževal njen denar. Parana pa je vse obtožbe zanikal.

White tarča očitkov

O plačah borcev v UFC se znova veliko govori, potem ko je boksar Conor Benn z organizacijo Zuffa Boxing, ki je v lasti predsednika UFC Dane Whita, podpisal pogodbo za en dvoboj, domnevno vredno 11 milijonov funtov oziroma slabih 13 milijonov evrov.

UFC naj bi za plače borcev namenjal približno 20 odstotkov svojih prihodkov, medtem ko boksarji prejmejo približno 60 odstotkov prihodkov od svojih dogodkov. White se je na kritike odzval z zelo splošno navedbo, da so se plače borcev UFC od leta 2001 občutno zvišale.

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