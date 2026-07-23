Kruta realnost UFC: od prvakinje do dostavljalke hrane

26 zmag in 15 porazov je v svoji karieri zabeležila Andradejeva, ki se je pod okriljem UFC borila kar 30-krat.

Jessica Andrade se ni borila vse od lanskega avgusta, ko si je ob porazu proti Loopy Godinez poškodovala ramo. 34-letna Brazilka je od debija v elitni organizaciji mešanih borilnih veščin UFC leta 2013 nastopila na 30 dvobojih in jih 17 dobila.

"Delam kot dostavljavka. Dostavljam obroke in podobne stvari. Prek aplikacije sprejmem naročilo, ga prevzamem in nato dostavim," je povedala v podkastu Direto de Vegas.

"Počnem vse, kar je potrebno. Trdega dela se ne bojim. Lotim se lahko skoraj česar koli," je dodala in razkrila, da je za dodaten zaslužek začela urejati okolico prijateljeve hiše. Med drugim odstranjuje kamenje, polaga travo in barva ograje.

"Če bom v tem dobra, bom pridobila še eno znanje, ki ga bom lahko uporabila, če mi bo kdaj primanjkovalo denarja. Potrebujemo nekaj dodatnega zaslužka," prizemljeno razmišlja Andradejeva.