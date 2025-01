Nekdanjega UFC-jevega prvaka vrgli z letala: Ni pošteno!

"Gospa, ki je prišla do mene z vprašanji, je bila od samega začetka zelo nesramna, čeprav govorim spodobno angleško in vse razumem ter sem se strinjal, da bom pomagal, je še vedno vztrajala, da me odstrani z mojega sedeža. Kaj je bila podlaga za to, rasa, nacionalnost ali kaj drugega, nisem prepričan. Po dveh minutah pogovora je poklicala varnostno službo in izkrcali so me iz letala, po uri in pol pa sem se vkrcal na letalo druge letalske družbe in odpotoval na želeno destinacijo," je v objavi na X-u svojo plat zgodbe pojasnil Nurmagomedov.