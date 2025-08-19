Nekdanji boksarski prvak Chavez mlajši obtožen sodelovanja s kartelom

Potem, ko so ameriške oblasti julija zaradi domnevnega ilegalnega prihoda v državo priprle nekdanjega boksarja Julia Cesarja Chaveza mlajšega in ga deportirale v Mehiko, se je ta tam znašel za zapahi. V Mehiki ga je zaradi vpletenosti v organizirani kriminal iskala policija.

"V času vlade Donalda Trumpa ni nihče nad zakonom, tudi svetovno znani športniki ne. Naše sporočilo vsem pripadnikom kartelov je: našli vas bomo in morate računati na posledice. Časi nebrzdanega nasilja kartelov so mimo," so na omrežju X zapisali pri ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost, ko so se odločili, da Chaveza izročijo Mehiki. Uradni razlog za priprtje je bil pretečen turistični vizum za ZDA. Boksar je 2. aprila lani po poroki z ameriško državljanko sicer zaprosil za zeleno karto, a je še ni prejel.

Julio Cesar Chavez FOTO: Profimedia icon-expand

Ameriški mediji pišejo, da je poročen s Frido Chavez, ki je bila pred tem partnerka Edgarja Guzmana Lopeza, enega od sinov mehiškega vodje kartela Joaquina "El Chapa" Guzmana, ki so ga leta 2019 v ZDA obsodili na dosmrtno ječo. Po smrti Edgarja se je poročila s Chavezom, s katerim ima dva otroka. ZDA so s tem elegantno pomagale mehiškim organom pri prijetju boksarja. Tam so zanj že pred časom izdali nalog za aretacijo zaradi domnevne vpletenosti v organiziran kriminal, preprodajo orožja in razstreliva ter obračunavanja s konkurenčnimi tolpami. Na sodišču se bo zagovarjal kar zaradi osmih obtožnic, trenutno pa je priprt v Sonori. Očitno so podatki podrobno znani tudi v ZDA, saj je imigracijski urad boksarja že lani označil za "veliko grožnjo javni varnosti". Že pred tem je prišel tudi v navzkriž z ameriško zakonodajo, ki mu je očitala več kaznivih dejanj, tudi uporabo orožja. Pred 13 leti pa je bil v Kaliforniji obsojen zaradi vožnje pod vplivom alkohola in nedovoljenga posedovanja strelnega orožja.

