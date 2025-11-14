Nekdanji boksarski svetovni prvak pozitiven na dopinškem testu

Kot so pisali britanski mediji, je bil 33-letni Joseph Parker pozitiven na kokain in ga posledično bržčas čaka dolga prepoved tekmovanj. Britanski boksar Liam Cameron, ki je bil leta 2018 pozitiven na benzoilekgonin, metabolit kokaina, je takrat dobil štiriletno prepoved tekmovanja.

Promotorska agencija Queensberry je v objavi za javnost zapisala, da je bil Parker pozitiven na dopinškem testu 25. oktobra ob njegovi borbi s Fabiem Wardleyjem.