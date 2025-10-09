Nekdanji borec UFC ubit v napadu, povezanem s tolpami

Po poročilih avstralskih medijev je bil Suman Mokhtarian na večernem sprehodu, ko so mimoidoči zaslišali več strelov, izstreljenih iz rdečega vozila znamke Audi. Tamkajšnja policija preiskuje dogodek in še vedno išče storilca, pri čemer oblasti menijo, da bi lahko šlo za tarčni napad ali dogodek, povezan z dejavnostjo tolp.

To ni bilo prvič, da je bilo življenje 33-letnega borca ogroženo. Februarja 2024 je bil Mokhtarian tarča strelca, ki se je preoblekel v dostavljavca in ga poskušal ustreliti pred telovadnico v Wentworthvillu. Napad se je zgodil z majhne razdalje, medtem ko so v telovadnici potekali otroški treningi.

Poleg tega so tamkajšnje oblasti aprila letos odpovedale uvodni dogodek nove organizacije Dark Matter Fighting Championship, kjer bi Mokhtarian moral trenirati več borcev. Razlog za odpoved je bil strah pred morebitnim napadom, povezanim s tolpami.