Nekdanji borec UFC ubit v napadu, povezanem s tolpami

Po poročilih avstralskih medijev je bil Suman Mokhtarian na večernem sprehodu, ko so mimoidoči zaslišali več strelov, izstreljenih iz rdečega vozila znamke Audi. Tamkajšnja policija preiskuje dogodek in še vedno išče storilca, pri čemer oblasti menijo, da bi lahko šlo za tarčni napad ali dogodek, povezan z dejavnostjo tolp.
To ni bilo prvič, da je bilo življenje 33-letnega borca ogroženo. Februarja 2024 je bil Mokhtarian tarča strelca, ki se je preoblekel v dostavljavca in ga poskušal ustreliti pred telovadnico v Wentworthvillu. Napad se je zgodil z majhne razdalje, medtem ko so v telovadnici potekali otroški treningi.
Poleg tega so tamkajšnje oblasti aprila letos odpovedale uvodni dogodek nove organizacije Dark Matter Fighting Championship, kjer bi Mokhtarian moral trenirati več borcev. Razlog za odpoved je bil strah pred morebitnim napadom, povezanim s tolpami.
Mokhtarian je tekmoval v 27. sezoni oddaje The Ultimate Fighter kot član ekipe Team Miočić v peresni kategoriji. Čeprav je svoj uvodni dvoboj proti Rickyju Steeleu izgubil po soglasni sodniški odločitvi, je UFC v njem videl dovolj potenciala in mu ponudil pogodbo.
Mokhtarian je v oktagonu debitiral decembra 2018 na dogodku UFC Adelaide, kjer je v prvi rundi izgubil po nokavtu proti Sodiqu Yusuffu. Leto kasneje se je vrnil na UFC Busan, kjer je izgubil proti Seung Woo Choiju po soglasni sodniški odločitvi. To je bil tudi njegov zadnji profesionalni nastop v karieri MMA.
V profesionalni karieri je Suman Mokhtarian dosegel izkupiček osmih zmag in dva poraza, pri čemer je šest zmag dosegel s predajo.
