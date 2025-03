Nekdanji PFL-ov prvak podpisal za FNC, se bo boril že v Ljubljani?

Ante Delija, ki se je kalil v nekdanji regijski organizaciji FFC, si je ime ustvaril z zmagami v organizacija kot so M-1, Rizin in KSW, preden je leta 2021 podpisal za ameriško organizacijo PFL. In če je v svoji prvi sezoni klonil v finalu, je bil v drugi nezaustavljiv, saj je s štirimi zmagami v istem koledarskem letu osvojil turnir težke kategorije, postal PFL-ov prvak in si prislužil nagrado v višini milijona dolarjev (oziroma približno 920 tisoč evrov).