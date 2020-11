Nekdanji prvak v zabijanju na boksarskem debiju "zaspal" že v drugi rundi

V Staples Centru, kjer sta se v noči na nedeljo v obračunu legend pomerila Mike Tyson in Roy Jones mlajši, je veliko medijske pozornosti požel eden od preddvobojev, ko sta v ring stopila Jake Paul in Nate Robinson. Za prvega, ki si je slavo pridobil z objavljanjem videov na YouTubu, je bil to drugi profesionalni obračun. Robinson, trikratni prvak lige NBA v zabijanju, pa se je v ringu znašel prvič in najverjetneje tudi zadnjič, saj je bilo vsega konec že v drugi rundi.

Čeprav v višino meri le 175 centimetrov, se je Nate Robinson v zgodovino lige NBA najbolj vpisal po atraktivnih zabijanjih. FOTO: AP 36-letni Nate Robinson, ki je v ligi NBA nastopal med letoma 2005 in 2015, v tem času pa je kar trikrat dobil tekmovanje v zabijanju na vikendu vseh zvezd, se je v svojem prvem boksarskem obračunu pomeril z zvezdnikom YouTuba. Na njegovo smolo pa je imel 13 let mlajši Jake Paul z borilnimi športi bistveno več izkušenj, kar se je poznalo že na začetku. PREBERI ŠE Brez zmagovalca v obračunu Mika Tysona in Roya Jonesa mlajšega 23-letnik iz Clevelanda, ki je svoj prvi dvoboj odboksal letos januarja, je Robinsona z desnim krošejem prvič spravil na tla minuto pred koncem prve runde, a se je nekdanji organizator igre pri številnih ekipah v NBA uspel dvigniti. Drugič je bil Robinson na tleh na začetku druge runde, ko ga je Paul znova zadel z desnim krošejem, a se mu je ponovno uspelo pobrati. Le kakšnih 30 sekund kasneje pa je Paul znova postregel z identičnim udarcem, po katerem je Robinson padel na tla in povsem "zaspal", tako da je bilo zadnjega preddvoboja pred obračunom legend dokončno konec. "Hvala vsem za lepe želje. Hvaležen sem vsem, ki so bili z menoj v pripravah na dvoboj, in da sem sploh dobil takšno priložnost. Ni se izšlo po mojih željah, a vesel sem, da sem sploh lahko boksal na takšnem odru," je po porazu na Instagramu zapisal Robinson, ki se bo, vsaj tako namigujejo ameriški mediji, hitro poslovil od boksa. Veliko večje načrte pa ima zmagovalec, ki je z boksom pred leti začel kot del samopromocije, sedaj pa je na "profesionalni" ravni zabeležil drugo zmago na drugem obračunu. "V ring si želim pripeljati najboljše MMA borce, pa tudi nekdanje prvake različic WBA in WBC. Najprej sem boksal z amaterji, preostalimi Youtuberji, sedaj pa je čas, da stopim stopničko višje," je 23-letnik dejal za Verge. Isti portal sicer namiguje, da je Paul v ring povabil celo UFC zvezdi Conorja McGregorja inBena Askrena.