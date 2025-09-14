Nekdanji svetovni boksarski prvak umrl pri 46 letih

"Pravi prvak, neuklonljiv duh in legenda športa. Tvoja zapuščina bo živela v vsakem dvoboju in v srcih boksarskih navijačev po vsem svetu," je zapisala WBA na Instagramu.
Policija v Manchestru je sporočila, da so v nedeljo zjutraj našli truplo na naslovu v Hydu, na severu Anglije. "Smrt ne velja za sumljivo," je dejal policijski predstavnik.
Hatton je v karieri dosegel 45 zmag v 48 dvobojih, a je po upokojitvi večkrat javno priznal, da se je poskušal ubiti, ter odkrito govoril o boju z depresijo, alkoholom in drogami. "Popolnoma sem zašel zaradi alkohola, kar je nato privedlo do drog. Bilo je kot vlak brez nadzora," je dejal za BBC radio leta 2016.
Njegov najboljši nastop sega v leto 2005, ko je premagal Avstralca Kostyo Tszyuja in osvojil naslov IBF v lahkem velterskem razredu, ki ga je dodal k pasu WBU, ki ga je že imel. Hatton je imel popoln izkupiček 43-0, dokler ga leta 2007 v Las Vegasu ni premagal Floyd Mayweather Jr., po tem pa nikoli več ni bil enak. Drugi poraz je doživel leta 2009, ko ga je z nokavtom ugnal Manny Pacquiao.
"Danes nismo izgubili le enega največjih britanskih boksarjev, temveč prijatelja, mentorja, bojevnika, Rickyja Hattona," je na omrežju X zapisal nekdanji svetovni prvak v lahkem velterskem razredu in britanski boksar Amir Khan.
Nogometni klub Manchester City je sporočil, da bo pred nedeljsko tekmo Premier League proti Manchester Unitedu pripravil minuto spoštovanja v čast Hattonu. Hatton, ki je bil navijač Cityja, je večino svojih dvobojev odigral v svetlo modrih hlačah, ki so se ujemale z barvami nogometnega kluba.
"Ricky je bil eden najbolj priljubljenih in spoštovanih navijačev Cityja ... vsi v klubu izrekamo iskreno sožalje njegovi družini in prijateljem," so dodali pri Cityju.