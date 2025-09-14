Nekdanji svetovni boksarski prvak umrl pri 46 letih

"Pravi prvak, neuklonljiv duh in legenda športa. Tvoja zapuščina bo živela v vsakem dvoboju in v srcih boksarskih navijačev po vsem svetu," je zapisala WBA na Instagramu.

Policija v Manchestru je sporočila, da so v nedeljo zjutraj našli truplo na naslovu v Hydu, na severu Anglije. "Smrt ne velja za sumljivo," je dejal policijski predstavnik.

Hatton je v karieri dosegel 45 zmag v 48 dvobojih, a je po upokojitvi večkrat javno priznal, da se je poskušal ubiti, ter odkrito govoril o boju z depresijo, alkoholom in drogami. "Popolnoma sem zašel zaradi alkohola, kar je nato privedlo do drog. Bilo je kot vlak brez nadzora," je dejal za BBC radio leta 2016.