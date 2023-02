Nekdanji svetovni boksarski prvak 'ujet na delu': Žal mi je, potrebujem pomoč!

Da ima resne zdravstvene težave, ki jih sam ni zmožen rešiti, je dan po tem, ko je luč sveta ugledal video posnetek, na katerem je jasno razvidno, da je Kell Brook užival kokain, v čustvenem zapisu na družbenih omrežjih priznal tudi sam nekdanji svetovni boksarski prvak v poltežki kategoriji organizacije IBF (2014).

"Zafrknil sem, dvigujem roke in se obenem želim opravičiti vsem: družini, prijateljem, kolegom iz telovadnice in naposled svojim sledilcem, da sem jim povzročil toliko bolečine," je na Twitterju uvodoma zapisal danes 36-letni upokojeni boksar in nadaljeval: "Ni skrivnost, da se že dalj časa soočam z resnimi zdravstvenimi težavami, ki so med drugim posledica zaključka športne kariere. Aktivno iščem pomoč, ki je nujno potrebna, da se znova vrnem na pravo pot. Še enkrat se želim opravičiti za bolečino, ki sem jo prizadejal svojim najbližjim. Želim si le miru in pomoči, s katero bi prebrodil to zelo zahtevno obdobje."