Nekdanji borec UFC prijet s 102 kg kokaina

102 kilograma kokaina, pet kilogramov heroina, 20 litrov "posiljevalske" droge GHB, tri strelna orožja, dva avtomobila in več kot 300.000 kanadskih dolarjev. Tako se glasi izkupiček, ki ga je kanadska policija zasegla med racijo v Montrealu. Pridržane so bile tri osebe, stare 38, 45 in 49 let.

Med njimi je bil tudi Alex Garcia, nekdanji borec UFC. Med elito borilnih veščin je debitiral leta 2013, ko je že v prvi rundi nokavtiral Bena Walla. Skupaj je v velterski kategoriji zbral pet zmag in pet porazov v petih letih nastopanja. Največ pozornosti je požela njegova borba proti Seanu Stricklandu, nekdanjemu prvaku srednje kategorije. Američan je proti Garcii dosegel svoj prvi tehnični nokavt v svoji karieri v UFC.