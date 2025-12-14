Svetli način
Borilni športi

Nekdanji borec UFC prijet s 102 kg kokaina

Montreal, 14. 12. 2025 11.16 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
1

Alex Garcia, ki je med letoma 2013 in 2018 tekmoval v največji promociji borilnih veščin UFC, je bil pridržan v raciji, ki jo je kanadska policija izvedla kot del boja proti uličnim tolpam. Dominikanec je bil aretiran skupaj še z dvema osumljencema, policisti pa so na licu mesta našli ogromne količine kokaina in heroina ter tri strelna orožja.

Alex Garcia aretiran
Alex Garcia aretiran FOTO: X

102 kilograma kokaina, pet kilogramov heroina, 20 litrov "posiljevalske" droge GHB, tri strelna orožja, dva avtomobila in več kot 300.000 kanadskih dolarjev. Tako se glasi izkupiček, ki ga je kanadska policija zasegla med racijo v Montrealu. Pridržane so bile tri osebe, stare 38, 45 in 49 let.

Med njimi je bil tudi Alex Garcia, nekdanji borec UFC. Med elito borilnih veščin je debitiral leta 2013, ko je že v prvi rundi nokavtiral Bena Walla. Skupaj je v velterski kategoriji zbral pet zmag in pet porazov v petih letih nastopanja. Največ pozornosti je požela njegova borba proti Seanu Stricklandu, nekdanjemu prvaku srednje kategorije. Američan je proti Garcii dosegel svoj prvi tehnični nokavt v svoji karieri v UFC.

Dominikanec se je po koncu kariere očitno začel ukvarjati z organiziranim kriminalom. Po raciji je bil skupaj z dvema drugima osumljencema pridržan in obtožen preprodaje drog in posedovanja premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Kanadska policija je akcijo označila za uspešno v boju proti kriminalu v drugem največjem mestu dežele javorjevih listov.

Alex Garcia
Alex Garcia FOTO: Profimedia
alex garcia ufc kokain aretacija
Slovenska pomlad
14. 12. 2025 11.41
-2
Ne delajmo prehitro zaključkov.... mogoče gre za donacijo podjetja Derby Domu upokojencev Lenart.
ODGOVORI
0 2
