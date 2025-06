Nekdanji UFC prvak dobil hrvaško državljanstvo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji borec in prvak UFC-jeve težke kategorije je predsedniku hrvaške vlade v znak zahvale podaril par podpisanih MMA rokavic, ki simbolizirajo njegovo močno povezanost s hrvaško dediščino.

"Hvala za prijazne besede. Tukaj sem s svojo družino in z gospodom premiejem smo imeli lep pogovor. To je odlična izkušnja. Vedno pravim, da je Hrvaška najlepša država z najboljšimi športniki na svetu. Navdušeni smo, da bomo tukaj preživeli nekaj dni. Ponosni smo, da smo del tako velike države, zato se vam še enkrat zahvaljujem," je po prejemu državljanstva povedal Miocic. Leta 1982 se je v mestecu Euclid v ameriški zvezni državi Ohio rodil sedja že pokojnemu očetu Bojanu iz Rtina blizu Zadra in mami Kathy iz Cetingrada blizu Karlovca.

Miocic, ki bo avgusta dopolnil 43 let, je zadnjo profesionalno borbo opravil novembra lani, ko je v borbi za naslov prvaka UFC-jeve težke kategorije izgubil proti Jonu Jonesu.