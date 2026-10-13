Nekoč zavrnil milijone, danes pa olimpijski prvak išče hrano v smeteh

"Šampion, kaj se dogaja? Savon, kaj počneš?" je vprašanje avtorja posnetka, ki je užalostil številne boksarske navdušence po vsem svetu. "Zbiram hrano, iščem nekaj za pod zob," je odgovoril človek, ki ga je avtor videoposnetka nagovoril. Gre za Felixa Savona, enega največjih amaterskih oziroma olimpijskih boksarjev v zgodovini, ki pa je danes primoran brskati po smeteh, da bi našel nekaj za jesti.

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Savon je med svojo veličastno boksarsko kariero trikrat osvojil olimpijsko zlato, šestkrat je bil svetovni prvak, enkrat pa svetovni podprvak. Osvojil je še vrsto drugih velikih amaterskih boksarskih turnirjev, uradni podatki pa navajajo, da je dosegel 362 zmag in le 21 porazov, pri čemer se mu je za večino teh porazov uspelo maščevati. Leta je bil Savon ponos Kube, a hkrati tudi trn v peti najuglednejših svetovnih boksarskih promotorjev. Savona so poskušali prepričati, da bi prestopil med profesionalce, in mu ponujali resnično mamljive ponudbe. Lahko bi se boril celo proti Miku Tysonu in Evanderju Holyfieldu, vendar se je odločil za zvestobo Kubi in kubanskemu režimu.

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Zvestoba Kubi in Castrovemu režimu

Kubanskim boksarjem je bilo namreč prepovedano prestopiti med profesionalce. Fidel Castro je izrecno prepovedal ukvarjanje s profesionalnim športom, ker je šport želel ohraniti na rekreativni ravni – oziroma ni podpiral zamisli, da bi bil šport "pravi" poklic in posledično sredstvo za služenje denarja. Skrbelo ga je tudi, da bodo najboljši športniki zapuščali Kubo in odhajali v ZDA ali druge države, da bi boksali profesionalno, s svojo neomajno držo pa jih je zadrževal znotraj kubanskih meja. Seveda je to privedlo do situacij, ko so kubanski športniki emigrirali in iskali srečo zunaj Kube. Jasno je, da bi tudi za Savona našli način, kako ga preseliti v ZDA in izpeljati dvoboje proti Tysonu ali Holyfieldu. Glede na njegove navedbe iz intervjuja, ki ga je leta 2015 dal za ESPN, so se ponudbe za te dvoboje gibale med 10 in 12 milijoni dolarjev. Vendar se je Savon odločil ostati zvest Kubi in Castru ter je zavrnil silne milijone, danes pa to verjetno obžaluje. Kube ni izdal, a vtis je, da je Kuba izdala njega.

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