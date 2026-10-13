Nekoč zavrnil milijone, danes pa olimpijski prvak išče hrano v smeteh

"Šampion, kaj se dogaja? Savon, kaj počneš?" je vprašanje avtorja posnetka, ki je užalostil številne boksarske navdušence po vsem svetu.
"Zbiram hrano, iščem nekaj za pod zob," je odgovoril človek, ki ga je avtor videoposnetka nagovoril. Gre za Felixa Savona, enega največjih amaterskih oziroma olimpijskih boksarjev v zgodovini, ki pa je danes primoran brskati po smeteh, da bi našel nekaj za jesti.
Savon je med svojo veličastno boksarsko kariero trikrat osvojil olimpijsko zlato, šestkrat je bil svetovni prvak, enkrat pa svetovni podprvak. Osvojil je še vrsto drugih velikih amaterskih boksarskih turnirjev, uradni podatki pa navajajo, da je dosegel 362 zmag in le 21 porazov, pri čemer se mu je za večino teh porazov uspelo maščevati.
Leta je bil Savon ponos Kube, a hkrati tudi trn v peti najuglednejših svetovnih boksarskih promotorjev. Savona so poskušali prepričati, da bi prestopil med profesionalce, in mu ponujali resnično mamljive ponudbe. Lahko bi se boril celo proti Miku Tysonu in Evanderju Holyfieldu, vendar se je odločil za zvestobo Kubi in kubanskemu režimu.
Zvestoba Kubi in Castrovemu režimu
Kubanskim boksarjem je bilo namreč prepovedano prestopiti med profesionalce. Fidel Castro je izrecno prepovedal ukvarjanje s profesionalnim športom, ker je šport želel ohraniti na rekreativni ravni – oziroma ni podpiral zamisli, da bi bil šport "pravi" poklic in posledično sredstvo za služenje denarja. Skrbelo ga je tudi, da bodo najboljši športniki zapuščali Kubo in odhajali v ZDA ali druge države, da bi boksali profesionalno, s svojo neomajno držo pa jih je zadrževal znotraj kubanskih meja.
Seveda je to privedlo do situacij, ko so kubanski športniki emigrirali in iskali srečo zunaj Kube. Jasno je, da bi tudi za Savona našli način, kako ga preseliti v ZDA in izpeljati dvoboje proti Tysonu ali Holyfieldu. Glede na njegove navedbe iz intervjuja, ki ga je leta 2015 dal za ESPN, so se ponudbe za te dvoboje gibale med 10 in 12 milijoni dolarjev. Vendar se je Savon odločil ostati zvest Kubi in Castru ter je zavrnil silne milijone, danes pa to verjetno obžaluje. Kube ni izdal, a vtis je, da je Kuba izdala njega.
Obtožbe zaradi spolnega nadlegovanja uničile ugled in status legende
Morda bi bil Felix deležen boljšega ravnanja in bil v boljšem finančnem položaju, če se leta 2018 ne bi zgodilo nekaj, kar je povsem uničilo njegov lik in delo. Savon je med letoma 2018 in 2025 namreč preživel nekaj več kot šest let v zaporu zaradi spolne zlorabe oziroma nadlegovanja mladoletnikov.
Zaradi tajnosti postopka in nedostopnosti dokumentacije obstajajo le ugibanja o konkretnih kaznivih dejanjih, ki naj bi jih storil. Nekateri viri, kot sta "cubitanow.com" in "Periodico Cubano", so lani trdili, da so prišli do sodnega spisa in da je Savon še z eno osebo spolno nadlegoval več mladoletnikov. Nekemu 14-letniku naj bi celo pošiljal denarne ponudbe za spolne usluge. Te navedbe je sicer treba jemati z določeno mero rezerve, vendar je neizpodbitno dejstvo, da je bil Savon šest let v zaporu zaradi spolnega nadlegovanja ene ali več mladoletnih oseb. Obsojen je bil na 11 let zapora, a so ga po šestih letih izpustili na podlagi pogojnega odpusta.
Tako je Savon izgubil status legende in zapravil svoj ugled. V 60. letu starosti pa je primoran iskati hrano v zabojnikih za smeti. Žalostna zgodba velikega boksarskega šampiona, ki bi lahko živel povsem drugačno življenje, če ne bi bil zvest domovini in Castrovemu režimu. Sicer pa je bila prepoved prestopa kubanskih boksarjev med profesionalce odpravljena leta 2022.
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