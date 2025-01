Neporaženi slovenski borec Miha Frlic bo debitiral pod okriljem KSW-ja

Frlic se je nato oktobra istega leta vrnil v kletko in pod okriljem slovenske MMA organizacije Valhalla Fight Night po hitrem postopku premagal Antonia Opreo. In če je za španskega borca potreboval le dve minuti, je v tretji profesionalni borbi za slovenskega tekmeca Tima Kelca potreboval še pol minute manj in tako januarja dosegel še drugo profesionalno zmago.