Neprijetno presenečenje za Kozinovo: ostala brez dvoboja v ZDA

Zapletlo se je pri rutinskem postopku pridobivanja dovoljenja za vstop v ZDA (ESTA – elektronski sistem za avtorizacijo potovanja). Na razgovoru na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani so prošnjo brez pojasnila zavrnili vsej ekipi in tudi njenim staršem. Sedaj zahtevajo dodaten postopek pridobitve vizuma, ki pa bo trajal več kot mesec dni. V tem primeru je pričakovana borba v ZDA izgubljena, so sporočili iz tabora Eme Kozin.

Kozina, ki je še neporažena, bi morala v ZDA 16. februarja stopiti v ring z izkušeno tekmico, 43-letno Finko Sanno Turunen. Kozinova, aktualna svetovna prvakinja, bi se borila za naslov svetovne prvakinje združenja WBO v super-srednjetežki kategoriji.

Organizator dogodka je bil nad zapletom presenečen, vendar je odpoved razumel in si še vedno želi nastopa Kozinove v Denverju, takoj ko bo to mogoče. Menedžer Mirko Skoko se je ponovno angažiral in išče nadomestno lokacijo v Evropi v naslednjih nekaj tednih, po vsej verjetnosti z isto nasprotnico Finko Sanno Turunen.