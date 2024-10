Neuničljiva Monika Kučinič za zmago dala čeljust in zob

"Ob koncu prve runde sem prejela močno brco, ki mi je zlomila čeljust in odlomila zob, ampak v tistem trenutku sem opazila samo, da sem si poškodovala zob, ki sem ga tudi izpljunila med pavzo. Bolelo me je, čutila sem, da se mi v ustih vse premika, ampak kot borko me je to samo še dodatno podžgalo, da še več delam, in nisem niti pomislila, da bi se zaradi tega predala. Vedno grizem in grem do konca, ne glede na ceno. Tokrat je bila ta cena kar visoka, ampak če bi se lahko vrnila nazaj, bi še enkrat storila enako," nam je nekaj dni po borbi zaupala slovenska borka, ki jo zaradi poškodb sedaj čaka prisilni počitek.

"Trenutno se počutim v redu, sem v hudih bolečinah, ampak kot sem že dokazala, mi bolečina ne pride do živega. Znam pretrpeti marsikaj. Ko sem izvedela, kakšna je poškodba, mi je bilo težje predvsem psihično, ker sem vedela, da bom dalj časa odsotna s treningov. Ampak sem tudi to sprejela in predelala v glavi. Vse se zgodi z razlogom in očitno je to samo še en test moje trdoživosti in vztrajnosti. Vem, da nisem ne prva ne zadnja borka s takšno poškodbo in da se da vse pozdraviti. Tako da ostajam zelo pozitivna in vem, da se bom vrnila samo še močnejša," je prepričana Kučiničeva, ki je znova upravičila status najboljše slovenske borke.