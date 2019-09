Kaos na UFC spektaklu v Mehiki: razjarjeni navijači obmetavali Američana

Domači matador Yair Rodriguez je takoj na začetku borbe (nehote) s prstom v oko zadel Američana Jeremyja Stephensa. Sledila je prisilna pavza, ki je trajala in trajala. In ker po petih minutah Američan še vedno ni bil pripravljen na nadaljevanje, so dvoboj prekinili in ga razglasili za neveljavnega. Navijačem se je ob tej odločitvi "zmešalo".

Yair Rodriguez FOTO: AP Glavna borba UFC spektakla V Mexico Cityju je tako trajala le nekaj sekund, natančneje 15 ... "Vseeno mi je, kaj je z njim, ne bom sodil, če se pretvarja. To je njegova stvar. Jaz bom pripravljen, ko (če) se bova vnovič srečala. Na svidenje v naslednji vojni," je po odpovedanem dvoboju povedal Mehičan Yair Rodriguez, ki ni bil povsem prepričan, če se je Američan pretvarjal. ... "Nič, kmalu se ponovno vidimo. Ne vem kdaj natančno bo dvoboj, a pripravljen bom. Ne verjamete, da sem poškodovan? Vaša stvar," pa je po odpovedi dejalJeremey Stephens.



Jeremey Stephens FOTO: AP In epilog prehitro končanega dvoboja, ki je bil celo osrednji v UFC programu v Mexico Cityju? Ko je Stephens zapuščal oktagon je v dvorani zavladal kaos. Nezadovoljna, bolje rečeno razjarjena publika, ga je začela obmetavati s kokicami in nanj zlivala pivo. Američan je ob okrepljenem varovanju mukoma le zapustil prizorišče ...