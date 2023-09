Neža Guštin in Erik Gartner že sedaj uspešna, a njune ambicije so še večje

Da smo Slovenci izjemno uspešni tudi v borilnih športih, vsako leto dokazuje kopica športnikov, ki osvaja medalje po celem svetu. Dva izmed njih sta mlada borka in borec ljubljanskega kluba Seventeen Gym Neža Guštin in Erik Gartner, ki sta pred kratkim v domovino prinesla srebrno medaljo s svetovnega in evropskega prvenstva.

Mlada tekvondoistka Neža Guštin je ena izmed osmih predstavnikov Slovenije, ki so s svetovnega prvenstva organizacije ITF, ki je potekalo v Tampereju na Finskem, v Slovenijo prinesli medaljo. To je bila za mlado borko iz Radovljice, ki se je svetovnega prvenstva udeležila prvič, prva tovrstna medalja: "Še kar ne morem verjeti," nam je zaupala po uspehu, na katerega je sicer ciljala, a ga ni pričakovala: "Moj cilj so bile stopničke. Ko sem videla, da jih lahko dosežem, sem hotela še več, a kljub porazu v finalu sem zadovoljna z drugim mestom." A tudi finale proti Poljakinji bi se hitro lahko razpletel drugače: "Po sodniških točkah sva si bile blizu, zmanjkale sta mi le kakšne dve ali tri točke in bi lahko zmagala."

Po izjemnem uspehu pa je Guštinova, ki nastopa v kategoriji do 45 kilogramov, le povišala svoje ambicije za prihodnje leto: "Na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo leta 2025, bom ciljala prvo mesto. Takšna je moja želja in tudi treningi bodo posvečeni temu." 16-letna borka je bila letos sicer uspešna že na evropskem prvenstvu v Romuniji, kjer je osvojila tretje mesto: "S sezono sem zelo zadovoljna, nisem pričakovala teh dveh uspehov, najprej sploh nisem pričakovala, da bom šla na svetovno prvenstvo." Njeni cilji pa ne obsegajo le evropskih in svetovnih prvenstev, saj je tekvondo olimpijska disciplina in bo na OI v Los Angelesu, ko bo Guštinova stara 21 let, že osmič zapored na sporedu največjega športnega dogodka na svetu. Žal enako ne moremo reči za kikboks, v katerem je eden izmed bolj obetavnih mladinskih reprezentantov Erik Gartner, ki se je z evropskega prvenstva v Turčiji vrnil s srebrno medaljo.

Kikboks na olimpijskih igrah 2028? Zaenkrat kikboksa še nismo imeli priložnosti spremljati na olimpijskih igrah, a se to lahko kaj kmalu spremeni. Mednarodni olimpijski komite je namreč 20. julija 2021 po triletnem poskusnem obdobju kikboks pod okriljem zveze WAKO tudi uradno uvrstil med olimpijske športe. Kikboksa sicer še ne bomo videli na olimpijskih igrah v Parizu, ki bodo na sporedu že čez nekaj manj kot dve leti, bodo pa kikboksarji in kikboksarke na svoj račun skoraj zagotovo prišli leta 2028. Uradna odločitev bo znana maja prihodnje leto. Veliko pove že dejstvo, da si je tudi lansko svetovno prvenstvo v živo ogledal eden izmed članov izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ta se bo na 141. redni seji sicer sestal v Mumbaju in določil športe, ki bodo leta 2028 del olimpijskega programa. V ožji izbor so poleg kikboksa prišli še: kriket, flag football, bejzbol/softbol, lacrosse, breakdance, karate, skvoš in motokros.

Gartner, ki je že lanskem svetovnem prvenstvu opozoril nase, ko je osvojil bronasto medaljo, je tokrat zbirko dopolnil s srebrom na EP. In to ne v svoji paradni disciplini kick light, v kateri je izgubil borbo za medaljo, temveč v disciplini light contact. V kategoriji do 63 kilogramov, ki je bila med najbolj številčnimi, je bil zaradi minulih uspehov prvo borbo prost, nato trikrat zapored slavil, šele v finalu pa je moral priznati poraz angleškemu predstavniku.

"S tem rezultatom sem zelo zadovoljen, čez celo sezono sem dobival dobre rezultate, zato sem imel tudi za evropsko prvenstvo kar velika pričakovanja. Na žalost sem v finalu izgubil, tako da sem mogoče s to borbo malo razočaran, ampak na splošno pa sem zadovoljen," nam je dejal Gartner, ki že dalj časa trenira pod budnim očesom Sanela Ljutića, ki ga je tudi spremljal v Turčiji. Gartner, ki bo novembra dopolnil 17 let, poleg šolskih obveznosti in treningov tudi redno pomaga s treningi mlajših skupin v klubu Seventeen gym. Kljub polnemu urniku pa mu motivacije in ambicije ne manjka: "Mislim, da sem od lanske sezone napredoval. Prestopil sem v težjo kategorijo, tako da računam, da bom naslednje leto, ko bom zadnje leto mladinec, mogoče dosegel še kakšen boljši uspeh."