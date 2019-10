Nezaslišano: brezobzirni Američani napadli trenerja, nato želeli, da se Hrvatica bori

Kar štiri mesece se je hrvaška borka Ivana Habazin pripravljala, kot je večkrat sama poudarila, za dvoboj kariere proti ameriški boksarski 'divi' Claressi Shields , ki ga zaradi incidenta brez primere na žalost ne bo dočakala. Za kaj pravzaprav gre? Dan pred dolgo pričakovanim dvobojem je že na uradnem tehtanju prišlo do trenj med taboroma Habazinove in Shieldsove. V glavnih vlogah pa ožji družinski člani (brat in sestra) Američanke in glavni trener Hrvatice James Ali Bashir . Slednji naj bi po pričevanjih svoje varovanke le želel prisostvovati tehtanju Hrvatičine nasprotnice, nakar se je nadenj s psovkami spravila najprej Claressina sestra, le nekaj trenutkov pozneje pa naj bi s hrbta 70-letnega boksarskega strokovnjaka grdo napadel še brat Shieldsove. Nastala je vsesplošna panika, fotografije na številnih športnih portalih v ZDA pa potrjujejo, da jo je Bashir huje skupil.

'Napočil bo najin trenutek, Claressa'

Najboljša hrvaška boksarka se je nedolgo za sramoto brez primere v vrhunskem športu oglasila prek svojega Facebook računa in v daljšem sestavku prijateljem, družini in svojim največjim oboževalcem sporočila, da se je zaradi neljubega dogodka pričakovano odločila odpovedati obračun z ameriško predstavnico. "Ko se vrnem v domovino, bom sklicala novinarsko konferenco, na kateri bom pojasnila prav vse podrobnosti incidenta, ki nima mesta v vrhunskem športu. Ne glede na vse provokacije in ponižanja, ki smo jih bili deležni z ekipo v zadnjem obdobju, smo se na dvoboj odlično pripravili. Imela sem zelo dober občutek, čeprav sem vedela, da bi za zmago potrebovala nokavt. Boksati v rojstnem mestu tekmice je vedno najtežja mogoča preizkušnja, a verjela sem vase, da lahko pripravim presenečenje. Živela sem za ta trenutek, ki mi ga je tabor nasprotnice odvzel tako rekoč pred nosom," je med drugim zapisala Habazinova, ki je še vedno v šoku po sramotnem fizičnem napadu na svojega trenerja.



"To je največja podlost, ki sem ji bila priča v svoji karieri. Da nekdo tako brutalno napade 70-letnega možakarja, je vredno vsake obsodbe. Ne najdem besed, s katerimi bi opisala svoje počutje. Sedim ob svojem trenerju, ki je bil že operiran. Upam in želim si, da ne bo čutil trajnejših posledic. Tebi, Claressa, pa sporočam, da bo najin trenutek slej ko prej prišel. Tedaj bova videli, katera je boljša borka," je še sporočila užaloščena Hrvatica.