Ngannou roti Whitea: Daj mi še eno priložnost, da razbijem Miočića

Kamerunski težkokategornik Francis Ngannou je v nedavnem pogovoru za MMAJunkie priznal, da ga lanski poraz s Stipetom Miočićem v Bostonu še vedno zelo boli, zato je njegova največja želja povratni dvoboj z izjemnim ameriškim borcem hrvaških korenin. "Kaj počnem? Pridno treniram in čakam na klic šefa Dane Whitea," je uvodoma dejal Ngannou, ki je svoj prvi pravi poraz v oktagonu doživel ravno v borbi z Miočićem lanskega januarja, zdaj pa si želi le povratnega obračuna, da se oddolži svojim zvestim privržencem. "Menim, da sem si z zadnjo zmago zaslužil vnovično priložnost za borbo za naslov svetovnega prvaka. White mi je sicer v nedavnem nevezanem pogovoru dejal, da mora počakati, kako se bodo stvari odvijale med Cormierjem in Miočićem. Kot sem uspel razumeti, si Daniel želi še tretji obračun s Stipetom," je potrdil Ngannou, ki kljub vsemu upa, da bo ravno on tisti, ki bo dobil priložnost za 'maščevanje'.

'Miočić, pazi se!'

"Mislim, da bo na koncu prevladal razum in bom dobil to priložnost. V kolikor pride do povratnega dvoboja, verjemite, da Miočića čaka povsem drugačen epilog od lanskega," je Ngannou poslal jasno sporočilo štiri leta starejšemu soborcu in zaključil: "Po mojem sanjskem scenariju bi se povratna borba lahko zgodila na dogodku UFC 245 v Las Vegasu. To bi šele bil pravi borilni spektakel."