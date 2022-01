Ngannou po petih rundah obranil naslov prvaka, Figueiredo Morenu odvzel šampionski pas

Borilni spektakel UFC 270 je postregel z dvema zanimivima borbama za naslov prvaka. V glavni borbi večera je Francis Ngannou po borbi, ki je potekala vseh pet rund in kljub začetnim težavam, obranil šampionski pas in Cirylu Ganu zadal sploh prvi profesionalni poraz v karieri. Šampionski pas je po petih izenačeni borbi, ki jo je na koncu odločila sodniška odločitev, ponovno osvojil Deiveson Figueiredo, ki se je tako po remiju in porazu veselil prve zmage v trilogiji med dvema odličnima mušjekategornikoma. Zamujene borbe si lahko kadarkoli pogledate na VOYO.

V tretje uspešen Figueiredo napovedal še četrti obračun z Morenom Prva runda se je začela precej neaktivno, borca sta jo izkoristila za dobivanje občutka. Malenkost aktivnejši je bil Brandon Moreno, nekaj uspeha pa je z nizkimi brcami imel tudi Deiveson Figueiredo. Tudi drugo rundo sta borca začela tako kot prvo, aktualni prvak pa je počasi stopnjeval aktivnost. Mehičan je enkrat Brazilca tudi za trenutek spravil na tla, Brazilec pa je bolj kot ne poskušal s kontra tehnikami. Tretjo rundo je bolje začel izzivalec, ki je nasprotnika sprva zrušil na tla nato pa ga še nekoliko zatresel z direktnim udarcem. A Moreno mu ni ostal dolžan in je tudi sam nekajkrat dobro zadel. Borba se je končno razživela, pobudo je začel prevzemati Moreno, a le nekaj sekund pred koncem runde je odličen udarec uspel Figueiredu, ki je borca z desnico spravil v nokdavn, za kaj več pa mu je zmanjkalo časa.

Prvo šampionsko rundo je kljub očitni utrujenosti bolje oddelal Mehičan, ki je nekajkrat dobro zadel s kombinacijami. Brazilec pa je čakal, da mu uspe še kakšen čisti udarec, a ga v četrti rundi ni dočakal. Odločilno peto rundo je Moreno otvoril z uspešnim rušenjem, Figueiredu pa se je hitro uspelo pobrati s tal. Po dobri polovici zadnje runde je prvič resno zapretil tudi Brazilec, ki je Mehičana z močnim direktom podrl na tla. V zadnje pol minute sta borca v upanju, da bi na svoj račun vpisala osvojeno zadnjo rundo, povsem opustila taktiko in začela vsesplošni pretep. O šampionskem naslovu so na koncu odločili sodniki, ki so soglasno s trema osvojenima rundama proti dvema (48-47), zmago pripisalu Figueiredu, ki je tako nazaj vzel lani izgubljen naslov. Vidno ganjen Brazilec je bil po zmagi v tretjem medsebojnem dvoboju vidno ganjen, zahvalil se je vsej svoji ekipi in navijačem, ki so bili tokrat v precejšnji manjšini. Kot kaže pa rivalstva med borcema še ni konec, saj je Figueiredo Morena pozval še k četrtem obračunu.

Ngannou pokazal, da je nevaren tudi v rokoborbi in obranil naslov prvaka Nesproni prva UFC-jeve težke kategorije Francis Ngannou je takoj stopil naprej in začasnega prvaka Ciryla Gana prisilil ob rob kletke, Francoz pa se je takoj poslužil poskusa rušenja. Ganu je nato iz klinča uspel dober poskus s komolcem in nato še brca iz obrata. Nesporni prvak je začel nekoliko zadržano in predvsem v klinču ni uspel izkoristiti svoje moči. Tudi v drugi rundi je bil aktivnejši izzivalec, ki se je pričakovano več gibal od nasprotnika in ga zdeloval z brcami od daleč. V tretji rundi se je prebudil tudi Ngannou, ki je tekmeca z lahkoto dvignil in ga na to zrušil na tla. Na tleh je Kamerunec uspel zadati nekaj močnih udarcev, a si večje priložnosti za dokončanje borbe ni pripravil. Ganu se je uspelo pobrati s tal in nato ob prekinitvi klinča zadati še vrteči komolec. Ngannouju je do konca runde uspelo še eno rušenje in tako v očeh sodnikov po dveh najverjetneje izgubljenih rundah vpisal tudi prvo dobljeno.

Četrto rundo sta oba tekmeca začela precej previdneje, saj se je obema začela poznati utrujenost. Ngannouju je po polovici runde znova uspelo rušenje in do konca runde sta borca ostala na tleh. Sledila je zgolj še peta runda, ki je po dveh dobljenih rundah za oba borca, odločila o naslovu prvaka. Bolje je rundo začel Francoz, ki je bil tako kot v prvih dveh rundah bolj aktiven, po dobri minuti pa je vpisal tudi prvo rušenje v obračunu. Ngannou je situacijo za trenutek obrnil, kar je Gane poskušal izkoristiti s poskusom podreditve. Kamerunec se je brez težav obranil in situacijo na tleh ponovno obrnil v svojo prid. Po petih rundah v katerih sicer nismo videli tako atraktivne in udarjaške borbe, kot so jo mnogi pričakovali, je sledila sodniška odločitev. Vsi trije sodniki so zmago pripisali Francisu Ngannouju, ki je tako obranil naslov nespornega prvaka težke kategorije in Ganu zadal sploh prvi poraz v profesionalni kategoriji. Ngannou je po borbi dejal, da si je pred kratkim poškodoval koleno, a borbe zaradi gledalcev ni želel preklicati. Poudaril je, da odkar je član ekipe Xtreme Couture je postal precej bolj kompleten borec, kar je tokrat tudi pokazal. Ker je s tem oddelal tudi zadnjo borbo v pogodbi z UFC-jem je še enkrat tudi spomnil, da se slej ko prej želi pomeriti tudi v boksu.

Glavni del borilnega spektakla se je začel atraktivno. Ekvadorec Michael Morales je namreč ameriškega nasprotnika Trevina Gilesa s tehničnim nokavtom dokončal že v prvi rundi. Druga borba pa se je končala še hitreje. Dagestanec Said Nurmagomedov je potreboval manj kot minuto časa, da je američana Codyja Stamanna spravil na tla in z davljenje prisilil v predajo.

Seznam borb, ki si jih lahko kadarkoli ogledate na VOYO: Težka kategorija: Francis Ngannou – Ciryl Gane (soglasna sodniška odločitev) Mušja kategorija: Brandon Moreno – Deiveson Figueiredo (soglasna sodniška odločitev) Velterska kategorija: Michel Pereira – Andre Fialho (soglasna sodniška odločitev) Bantamska kategorija: Cody Stamann – Said Nurmagomedov (podreditev v prvi rundi) Velterska kategorija: Michael Morales – Trevin Giles (tehnični nokavt v prvi rundi)