'Ngannou je nevaren za Furyja, saj udari precej močneje kot Wilder'

V začetku meseca je britanski boksar težke kategorije Tyson Fury na družbenih omrežjih poslal sporočilo in vprašanje, kdo bi ga rad videl, da boksa z Ngannoujem. Seveda je Britančeva objava požela veliko zanimanja in sprožila precej razprave. Zdaj se je morebitnega spopada boksarja in UFC-borca dotaknil tudi Ngannoujev menedžer Marquel Martin. "Francis je nevaren za Furyja, saj je najboljši borec, ki se lahko bori s Furyjem, Deontay Wilder. Deontay ni znan po 'sladki znanosti', pač pa po uničujoči moči. S to močjo je uspel nekajkrat Furyja spraviti na tla. Zavedam se, da je zelo težko zadeti Furyja, toda če bi Francis spravil skupaj šest do 12 mesecev golega boksa, sem prepričan, da bi se lahko Francis naučil mehanike in tajminga, ki bi ga potreboval za nekaj močnih udarcev," je v pogovoru za Sky Sports dejal Martin.

Ta je prepričan, da njegov varovanec udari najmočneje med borci in boksarji. "Imam zelo veliko spoštovanje do Tysona, toda Francis udari precej močneje kot Deontay," je izpostavil in vse skupaj še analitično obrazložil. "To ni mnenje, to je dejstvo. Francisova moč je bila izmerjena in dokazana, strokovnjaki so zaključili, da ima najmočnejši udarec na svetu," je pojasnil Martin.