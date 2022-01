Ngannou in Gane pojasnjevala dogodek s treninga, spor bosta kmalu rešila s pestmi

Borci, ki se bodo v noči s sobote na nedeljo pomerili v borilnem spektaklu UFC 270, so opravili še zadnje medijske obveznosti, preden se začne zbijanje še zadnjih odvečnih kilogramov. Večina vprašanj je bila namenjena borcem glavne borbe večera, Francisu Ngannouju in Cirylu Ganu, ki sta razčiščevala, kaj se je zares dogajalo, ko sta še trenirala skupaj. Borbo si lahko v nedeljo v živo ogledate na VOYO, prenos se prične ob 4.00.

Nekdanja sparing partnerja, kmalu pa nasprotnika v oktagonu sicer gojita precej spoštljiv odnos, a glede nekaterih stvari, ki so se zgodile na njunih skupnih treningih, se ne moreta strinjati. Aktualnega nespornega prvaka, Francisa Ngannouja, so že pred časom zmotili posnetki z njunih treningov. Te naj bi jih javnosti pokazal Ngannoujev nekdanji trener, Fernand Lopez, ki sedaj skrbi za njegovega izzivalca, Ciryla Gana. Posnetki namreč Gana prikažejo v boljši luči, a po Ngannoujevih besedah ne pokažejo celotne slike.

Pred nekaj dnevi je nato Kamerunec povedal še svojo plat zgodbe in dejal, da je Gana na enem izmed treningov z visoko brco tudi nokavtiral. Gane se dogodka spominja nekoliko drugače in na novinarski konferenci pred njunim težko pričakovanim obračunom so želeli predstavniki medijev dokončno razrešiti, kaj se je zares zgodilo.

Na vprašanje, kateri izmed njiju govori resnico, je prvi odgovoril začasni prvak Gane in Ngannouja pozval, naj ponovi, kar je rekel pred nekaj dnevi. "Podrl sem te na tla, Ciryl, in potem si zapustil trening," je začel Ngannou, Gane pa ga je znova pozval: "Lahko poveš, kaj natančno se je zgodilo?" In nato se je pogovor razvnel: "Se ne spomniš visoke brce z levico?" je dogodek skušal obnoviti Ngannou. "Seveda se spomnim. Pa si me nokavtiral?" mu je vprašanje vrnil Gane. "Si bil na tleh ali ne? Verjetno se ne spomniš, ker si bil nokavtiran," je na navdušenje občinstva dejal Ngannou. "Ne, to ni resnica. Kot veste, sva s Francisom nokavtirala, to je bil odličen sparing zanj. In res je, sprožil je lepo brco, zadel in me ranil. Vidite, iskren sem z vami. Ampak dejstvo je, da me ni nokavtiral, trener pa je trening nato prekinil, saj Francis ne zna tehnično parirati, vse bi delal na silo. Nekajkrat je bil opozorjen in po tej brci je bilo dovolj," je dogodek pojasnil Francoz, ki bo tokrat v vlogi izzivalca. "Boš rekel, da po brci nisi padel na tla, Ciryl? Bodi iskren. Tudi ko praviš, da ne znam tehnično parirati ... Jaz pariram tudi z borci lahke kategorije in dekleti, pa se prav nič ne pritožujejo," je še zatrdil Kamerunec.

Ko so se strasti nekoliko pomirile, sta si nekdanja sparing partnerja le pokazala spoštovanje, Ngannou pa je za konec dodal: "Kakor koli že, to ni zares pomembno. Nisem ga hotel raniti z brco, bilo je po nesreči. Edini razlog, zakaj sem to povedal, je to, da je nekdo iz vaše ekipe objavil posnetke najinih treningov, da bi mi škodoval. Če ne bi bil prisiljen, ne bi govoril o tem. Tako da še enkrat: zgodilo se je, kar se je, bilo je po nesreči in ne lažem o tem. Konec koncev te spoštujem, v soboto se bova borila in to je to, kajne?" "V redu, v redu, veliki brat," je še odgovoril Gane. Svoje je ob koncu pristavil še UFC-jev predsednik Dana White: "Poslušajte, ta zgodba je res zanimiva, ampak konec koncev je povsem vseeno, kdo je koga udaril, kdo je kaj rekel. V soboto zvečer se bosta pomerila največja in najboljša težkokategornika na svetu in takrat bomo dobili vse odgovore."

Še pred odgovorom na vprašanje, kdo je najboljši težkokategornik na svetu, pa bomo dobili odgovor na vprašanje, kdo je kralj mušje kategorije. Aktualni prvak, Brandon Moreno, je bil na novinarski konferenci – tako kot že ves teden pred borbo – nasmejan do ušes in takoj, ko je spregovoril, ga je navdušeno pozdravilo občinstvo, ki bo na dogodku glasno navijalo zanj, saj je Anaheim zelo blizu njegovega rodnega mesta Tijuane. "Kako ne bi bil nasmejan, ko pa mi gre vse po načrtu? A naj vas moja prijazna osebnost ne vara, ko enkrat stopim v kletko, postanem Assassin Baby in to sta dve povsem različni osebi," je dejal Moreno, na kar je njegov nasprotnik Deiveson Figueiredo takoj odgovoril: "Jokica, jokica ... Nokavtiral te bom. Brandon ve, da se mu bom maščeval za poraz, ve, da sem boljši, kot sem bil kadar koli prej." Mehičan mu je hitro vrnil in ga spomnil, da je Brazilec po porazu pokazal svoj pravi obraz: "Daj no, zakaj se pretvarjaš, da si nasilnež? Zaradi denarja? Slave? Vem, da si povsem prijetna oseba, ne govori zdaj neumnosti." Borca se bosta sicer ta vikend pomerila še tretjič v karieri. Njuna prva borba, ko je bil prvak še Figueiredo, se je končala brez zmagovalca, v drugi pa je s podreditvijo v tretji rundi prepričljivo slavil Moreno.

Poleg borb za naslov prvaka bo glavni del spektakla ponudil še borbo vedno atraktivnega Brazilca Michela Pereire in mladega Portugalca Andreja Fialha, ki bo debitiral v UFC-ju. V bantamski kategoriji se bosta pomerila Američan Cody Stamann in Dagestanec Said Nurmagomedov, glavni del dogodka pa bosta odprla večkratni svetovni prvak v brazilskem ju-jitsuju Rodolfo Vieira in njegov rojak Wellington Turman. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Francis Ngannou – Ciryl Gane Mušja kategorija: Brandon Moreno – Deiveson Figueiredo Velterska kategorija: Michel Pereira – Andre Fialho Bantamska kategorija: Cody Stamann – Said Nurmagomedov Srednjetežka kategorija: Rodolfo Vieira – Wellington Turman