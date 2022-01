Ngannou in UFC glede nove pogodbe na nasprotnih bregovih

Francis Ngannou in ameriška organizacija mešanih borilnih veščin UFC nikakor ne najdeta soglasja glede podaljšanja sodelovanja. Prvak težke kategorije je na borilnem spektaklu UFC 270 oddelal zadnjo borbo v okviru stare pogodbe in čeprav mu je zmaga pogodbo avtomatsko podaljšala za tri borbe ali eno leto (kar časovno pride prej), se za zdaj zdi, da se Kamerunec pred podpisom nove pogodbe ne namerava vrniti v oktagon.

Francis Ngannou je na borilnemu spektaklu UFC 270 (ki si ga lahko kadar koli ogledate na VOYO) prvič ubranil šampionski pas težke kategorije. A kljub temu, da se je s tem utrdil na vrhu t. i. kraljeve kategorije in velja za enega najpopularnejših borcev organizacije UFC, pogodbe za nadaljnje sodelovanje z ameriško organizacijo nima. Z obrambo šampionskega pasu se mu je aktualna pogodba sicer podaljšala za dodatne tri borbe ali leto dni (kar se časovno zgodi prej), a kot je dejal že na novinarski konferenci po zmagi, lahko brez problemov počaka eno leto, da se mu pogodba izteče.

Kamerunec in njegov tabor se že nekaj časa neuspešno pogajata z UFC-jem glede nadaljnjega sodelovanja, a kot vse kaže, se to ne bo zgodilo. Ngannou namreč zahteva precej višji zagotovljen zaslužek za posamezno borbo ter posebno klavzulo, ki bi mu dovoljevala, da se pomeri tudi v boksarskem ringu.

Francis Ngannou in Dana White

Da so vezi med UFC-jem in Ngannoujem res šibke, je dalo vedeti že dejstvo, da je po zmagi Kameruncu šampionski pas nadel UFC-jev matchmaker Mick Maynard in ne predsednik organizacije Dana White, kot je to v navadi. White se nato tudi ni pojavil na novinarski konferenci, kar je povzročilo ugibanja o predsednikovem nezadovoljstvu, ki si je bržkone želel, da bi zmagal Ciryl Gane in tako nekoliko izboljšal UFC-jev pogajalski položaj.

Že nekaj časa je jabolko spora med mnogimi borci in organizacijo višina plačila, ki jim je zagotovljena za posamezno borbo. Borci namreč z UFC-jem sklepajo pogodbe za določeno število borb, vsaka borba pa jim nato prinese v pogodbi določen znesek, ki se v primeru zmage lahko podvoji. Poleg tega zneska prvaki dobijo še določen odstotek od prodaje ogledov dogodka (izvirno pay per view, kratica PPV). A po mnenju mnogih borcev so fiksni zneski premajhni, sploh če se jih primerja z zneski, ki jih za svoje borbe dobijo boksarji.

Kalifornijska državna športna komisija (izvirno California State Athletic Commission) je za UFC 270 objavila zneske, ki se marsikaterim poznavalcem borilnih veščin zdijo smešno nizki. Borca glavne borbe večera Ngannou in Gane sta prejela le 600 oziroma 500 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 532 in 443 tisoč evrov. Glede na to, da je šlo za eno težje pričakovanih borb v zgodovini UFC-jeve težke kategorije, mnogi zaslužke primerjajo z nedavno borbo Tysona Furyja in Deontaya Wilderja, s katero sta zaslužila prvih 30 milijonov dolarjev oziroma približno 26,5 milijona evrov, drugi pa 20 milijonov dolarjev oziroma 17,7 milijona evrov.

Ko so v igri tako veliki zneski, ni težko razumeti Ngannouja, ki že nekaj časa javno priznava, da se želi pomeriti v boksarskem ringu. In to ne proti komur koli, njegove tarče so najboljši borci težke kategorije: Anthony Joshua, Deontay Wilder in seveda Tyson Fury, ki je Ngannouju že poslal ponudbo za obračun kar prek Twitterja.

Prvak boksarskih organizacij WBC in The Ring je Ngannouju takoj po sobotni borbi čestital za zmago in prvaka hkrati pozval, da v kolikor želi zares zaslužiti, naj se pomeri z njim.

Ngannou pa ni razočaran zgolj nad denarjem, ki mu ga UFC ponuja za podaljšanje pogodbe, temveč se počuti, da ga organizacija ne spoštuje. Kamerunec to organizaciji očita že vse od poletja lani, ko je bila po zgolj petih mesecih po njegovi osvojitvi nespornega šampionskega pasu organizirana borba za začasnega prvaka težke kategorije med Ganom in Derrickom Lewisom. Nesporni prvak je nekaj dni po obrambi naslova gostoval v oddaji The MMA Hour, kjer je med drugim povedal, da se je ob pravih pogojih še pripravljen boriti za UFC, a je sedaj vse odvisno od organizacije.

Zelo zanimivo pa zna biti tudi na prihodnjih sestankih delničarjev družbe Endeavor, ki ima v lasti organizacijo UFC. Eden od delničarjev je namreč postal zvezdnik socialnih omrežij in boksar Jake Paul, ki je s predsednikom UFC-ja že dalj časa v sporu. Paulu Whitu očita preslabo plačevanje športnikov in pomanjkljivo skrb za njihovo zdravje, kar si mladi zvezdnik želi spremeniti. Po podatkih Forbesa je 25-letnik s tremi borbami v letu 2021 zaslužil okroglih 40 milijonov dolarjev oziroma približno 35,4 milijona evrov, s čimer je bil lani najbolje plačani športnik, mlajši od 25 let.

