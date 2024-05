Ngannou naznanil smrt 15-mesečnega sina Kobeja

"Prezgodaj za odhod, a kljub temu je odšel. Moj mali fant, moj prijatelj, moj partner Kobe je bil poln življenja in radosti. Zdaj leži brez življenja," so bile poslovilne besede očeta, ki je dodal, da je bil ob sinu najboljša verzija sebe, sedaj pa niti ne ve več kdo je.

Številni športni zvezdniki so se odzvali na žalostno vest, izrekajoč podporo in sožalje Ngannouju v teh težkih trenutkih. Med njimi so se oglasili tudi Conor McGregor, prvi UFC borec v zgodovini, ki je bil istočasno prvak v dveh različnih kategorijah, in Henry Cejudo, nekdanji UFC prvak.

"Lahko si le predstavljam bolečino, ki jo doživljaš. Zelo mi je žal za to. Molim, da je Bog zanj pripravil najboljši in najvarnejši prostor v raju, dokler se znova ne srečata," je zapisal McGregor.

Cejudo je prav tako izrazil svoje sočutje: "Žal mi je za tvojo izgubo Francis. Ostati brez sina je najtežja stvar, ki jo lahko človek doživi. Nimamo odgovora, toda nekega dne se bosta znova srečala. Radi te imamo brat moj."

Podporo in spodbude so izrazili tudi drugi športniki, kot so Anthony Joshua, Alexander Volkanovski, Dillon Danis, Mark Coleman, Patrick Kluivert in Emiliano Martinez.