Ngannou po zmagi nad Miočićem: Ko je pot do uspeha daljša, je tudi nagrada bolj sladka

Francis Ngannou je do njega prišel v prvi minuti druge runde, ko je z nekaj čistimi udarci na tla spravil Stipeta Miočića , od koder Američanu s hrvaškimi koreninami ni bilo vrnitve. "Po mojem prvem udarcu mi je močno vrnil z desnico, a sem nato storil tisto, kar so mi govorili v mojem kotu – povlekel sem se nekoliko nazaj, da se umirim. Napravil je napako, ker se ni umaknil, verjetno je mislil, da sem pretresen. Potem pa sem ga "ujel". Z ekipo in trenerji smo v zadnjih mesecih delali na vsaki najmanjši malenkosti, naučil sem se, kako iz sebe iztržiti največ. Sedaj je vse poplačano, " je zadnje sekunde borbe opisal Ngannou.

34-letni Kamerunec je na tiskovni konferenci dobil tudi vprašanje, ali ta naslov ceni bolj, ker je v prvi borbi z Miočićem izgubil. "Zagotovo. Ko je pot do uspeha daljša, je nagrada na koncu vselej bolj sladka. Vsekakor bi bil tudi pred tremi leti vesel naslova, ampak sedaj na vse skupaj gledam iz drugačne perspektive. Videl sem, kaj vse lahko dosežem, ko sem potrpežljiv. Čeprav borba ni trajala dolgo, sem vesel, ker se mi je uspelo umiriti v ključnih trenutkih."

"Kot mlad borec sem imel velike težave s potrpežljivostjo. Ker nisem razumel, kako naj nadziram borbo in čas. Nisem razumel, kako pomembno je, da si potrpežljiv in da ne hitiš. Skozi leta sem se to naučil, a za to je bilo potrebnega veliko časa."

Miočić in Ngannou imata sedaj na medsebojnih obračunih vsak po eno zmago. "Ne čutim potrebe za še en obračun. Dejal je (Miočić, op. a.), da se zaveda, da ne bo prvak do konca kariere. Morda je sedaj napočil čas za njegovo slovo. Če ni, sem seveda pripravljen na tretji obračun. Ker sem proti njemu že izgubil, bi bilo smiselno, da se pomeriva še enkrat. A samo, če bo to zares potrebno."Dana White je sicer po UFC 260 dejal, da sta naslednja v vrsti za boj za naslov v težki kategoriji bodisi Jon Jones bodisi Derrick Lewis.