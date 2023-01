'Ngannou proti Furyju z golimi pestmi? To bi bil spektakel brez primere'

"Imam občutek, da bi se znal zgoditi boksarski dogodek s Tysonom Furyjem, z nekimi prilagojenimi pravili. Saj, v kolikor, je to boksarska borba, mislim, da ne bo konkurenčna. Mislim, da (Francis Ngannou) ne more zmagati, to je moje mnenje," je v tokratnem Popkastu povedal strokovni komentator borb organizacije UFC na Voyo Bojan Kosednar – Želva. Francis Ngannou pred kratkim ni podaljšal pogodbe z UFC in trenutno išče novega 'delodajalca'. Za morebitno borbo proti nekdanjemu prvaku težke kategorije UFC se je že 'ponudil' boksarski svetovni prvak po različici WBC Tyson Fury. "V kolikor bi dočakali borbo v boksu z golimi pestmi med Francisom Ngannouem in Tysonom Furyjem, sem prepričan, da bi bil to mega spektakel brez primere, kot ga že leta in leta ni bilo v nobenem borilnem športu in bi presegel vse možne rekorde po čisto vsemu," dodaja Kosednar.