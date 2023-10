Ngannou sila blizu senzacionalni zmagi, Furyju sporna odločitev sodnikov

Čeprav je Tyson Fury v tretji rundi po močnem udarcu nasprotnika pristal na tleh, se je pobral in Francisa Ngannouja na koncu premagal z izidi 96 – 93, 95 – 94 dveh sodnikov v njegov prid in 95 – 94 tretjega sodnika v prid Ngannouja. Fury tako ostaja nepremagan v svoji profesionalni karieri. Za Ngannouja je to bila prva profesionalna borba v boksu po uspešni karieri UFC.