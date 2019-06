Ngannou: Zahtevam več spoštovanja

Francis Ngannou je bil po zmagi, ki jo je v Minnerapolisu dosegel zgolj po 71 sekundah borbe, seveda dobro razpoložen. Takoj po dobljeni bitki v oktagonu proti BrazilcuJuniorju dos Santosu je že gledal v prihodnost. Borba za titulo UFC prvaka mu odslej skorajda ne more več spolzeti iz rok. "Odlično se počutim, zelo sem srečen. Upam, da bodo vodilni pri UFC-ju spoznali, da sem vreden borbe za laskavo lovoriko. Zaslužim si dvoboj proti zmagovalcu med Danielom Cormierjem in Stipetom Miočićem," je zbrane nagovoril Kamerunec, ki je do novega podviga v karieri spet prišel po nokavtu. "Odlično smo pripravili strategijo za borbo. Začel sem s serijo "low kick" udarcev, in to je nasprotnika zmedlo." Samozavest Kamerunca je po lepi zmagi še malo bolj narasla. Sploh, ker je ugnal borca, ki velja za odličnega boksarja. Morda celo najboljšega v karavani. "Laska podatek, da sem premagal tako tehnično dobro podkovanega nasprotnika. Torej sem dokazal, da sem najboljši boksar v tej diviziji." Francis Ngannou ima po odmevni zmagi nad Brazilcem povsem jasno začrtani načrt za prihodnost. "Želim novo priložnost za napad na lovoriko. Želim mesto, ki mi pripada v diviziji. Predvsem pa zahtevam več spoštovanja. Zaslužil sem ga," je zaključil 32-letni borec.