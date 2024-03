Ngannou: Pravzaprav nisem čutil udarca, mislim, da je to bistvo nokavta

Afričan Francis Ngannou je doživel že drugi poraz v svoji boksarski karieri, po tem, ko je iz MMA-ja presedlal v boksarski ring. Še vedno je prepričan, da si želi pisati svoje boksarske sanje in da s tem športom še ni opravil: "Lahko ste prepričani, da še nisem končal. To pač ni bil moj dan. Danes je bil moj nasprotnik veliko boljši od mene. Vsi vemo, da je to igra," je dejal na tiskovni konferenci po dvoboju, ki se je zavlekla pozno v noč oziroma zgodnje jutro. 34-letni Joshua je s svojo uničujočo predstavo potrdil, da ostaja prvi izzivalec za nespornega vladarja težke kategorije. Pomeril naj bi se z zmagovalcem dvoboja med Tysonom Furyjem in Oleksandrom Usykom. "Dajte mi kar oba, želim se bojevati z obema," je bil samozavesten po zmagi. No, na drugi strani se Ngannou lahko "pohvali" s tem, da se je boril z dvema najnevarnejšima tega športa v zadnjem času. V samo štirih mesecih se je boril z dvema najboljšima boksarjema v težki kategoriji na planetu in bil posledično udeležen v dveh največjih borbah. Fury je pred štirimi meseci zanj potreboval 10 rund. Afričan pred tem ni nikoli profesionalno boksal, svojo blestečo kariero je zgradil v UFC-ju, kjer je bil prvak v težki kategoriji. Njegova težka življenjska pot ga je pripeljala na sam vrh predstavnikov borilnih veščin.