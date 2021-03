Ngannoujev trener priznava: Pretiravam zaradi spoštovanja do Miočića

Kamerunsko-francoski nokavter in omenjeni ugledni strokovnjak tesno sodelujeta nekaj manj kot dve leti, kar je po mnenju mnogih zelo pomagalo Ngannouju, da je razširil svoje tehnično znanje. Do nedelje zjutraj (prenos na Voyo od 4.00) , ko se bosta v lasvegaškem kompleksu UFC Apex za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po dobrih treh letih znova udarila stara znanca iz oktagona, bi moral po Nicksickovih besedah njegov varovanec delovati precej bolje. "Odkar sem izvedel za datum povratne borbe, si vsak večer pogledam njun prvi medsebojni obračun. Preprosto mi ne da miru, saj vem, kako zahtevna borba ga (Francisa Ngannouja, op. p.) čaka. Zavedam se, da pretiravam, a to počnem zaradi spoštovanja do Miočića," je v pogovoru za MMA Fighting uvodoma dejal Nicksick in v nadaljevanju priznal, da zanj ni dvoma, kdo je najboljši med 'težkaši' MMA vseh časov.

'Proti najboljšemu moraš biti brezhiben.'

"Stipe Miočić iz borbe v borbo dokazuje, da je najboljši. Naj se to še tako čudno sliši, saj gre za naslednjega tekmeca mojega varovanca, toda treba je priznati, kar je res. Francisu je jasno, da je večino svojih dozdajšnjih borb dobil na bolj ali manj enak način, z močnimi udarci v telo in obraz, največje težave pa mu je povzročala rokoborba, v kateri je v zadnjem obdobju lepo napredoval. Podobno je razmišljal pred prvo borbo z Miočićem, da ga bo premagal zgolj s pestmi, a v tem športu ne gre tako," je prepričan ugledni trener, ki ga veseli dejstvo, da je Ngannou brez večjih težav sprejel novosti v načinu treninga in priprave na povratni obračun.

"Zdaj mu je precej bolj jasno, da obstaja še veliko drugih načinov, kako priti do zmage. Ko se boriš proti najboljšemu, moraš biti v tehnično-taktičnem smislu brezhiben. Sicer se zgodi to, kar se je Ngannouju pred tremi leti. Včasih je koristno, da te nekdo tako dobro 'premlati', saj potem lažje oceniš, do kod segajo tvoje zmožnosti," pravi Nicksick in ob koncu dodaja: "Največjo spremembo smo naredili z uvedbo rokoborbe v vsakodnevni trening. To je MMA in na vsakem treningu moraš biti osredotočen tako na obrambni kot tudi na napadalni del rušenja svojega nasprotnika. Francis zdaj uživa v rokoborskih elementih in prijemih, ker je dojel določene stvari. No, vse skupaj bo moral pokazati tudi v kletki, saj 'od besed ne bo kruha'."