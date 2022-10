Nič ne bo od (velikega) dvoboja: Benn padel na doping testu

V krvi Conorja Benna so namreč zaznali prisotnost nedovoljene substance klomifen, ki se v zdravstvu uporablja za zdravljenje neplodnosti pri ženskah, ki nimajo ovulacije.

Kljub neprijetnemu razkritju se Chris Eubank mlajši ni želel odpovedati dvoboju z (novim) dopinškim grešnikom, toda rdečo luč za izvedbo borbe je nemudoma prižgal Nadzorni odbor britanskega boksa. Eubankov tabor je šel še korak dlje in se posvetoval s strokovnjaki, ki so sicer potrdili, da Benn na podlagi svojih izvidov ne bi pridobil nikakršne prednosti. Tudi organizator dogodka z uglednim promotorjem Eddiejem Hearnom na čelu je s hitrim sodnim postopkom želel razveljaviti že (dokončno) sprejeto odločitev Nadzornega odbora. Hearn ni želel odlašati s preložitvijo, saj je bilo v igri veliko stvari. "Predstavljajte si, kaj vse prinese s seboj tako nepričakovana zadeva. V imenu celotne organizacije se opravičujem vsem kupcem vstopnic, ki so za ta konec tedna že rezervirali hotelske sobe. To se preprosto ni smelo zgoditi, a se na našo žalost je. Bomo videli, kako bo z nadomestnim datumom, saj bo treba najprej počakati na odločitev komisije o kazni za Conorja Benna," je v prvi izjavi za javnost dejal razočarani Hearn.