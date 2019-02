Nič od borbe s Habibom, GSP dokončno pospravil rokavice

Od mešanih borilnih veščin se je poslovil eden najboljših borcev vseh časov. Bogato kariero je namreč sklenil Georges St-Pierre, dvakratni prvak srednje in velterske kategorije organizacije UFC, ki je kategoriji do 77 kg vladal skoraj šest let v nizu. Športno pot je končal s kar 26 zmagami in zgolj dvema porazoma.

Verjetno ni privrženca mešanih borilnih veščin, ki se z naslednjo izjavo ne bi strinjal: "MMA danes ne bi bil to, kar je, brez doprinosa GSP-ja." Kariero Georgesa St-Pierralahko primerjamo s košarkarsko zapuščino Michaela Jordana, hokejsko Waynea Gretzkyja, boksarsko Muhammada Alija ali, če želite, nogometno Lionela Messija ali Cristiana Ronalda, ko se bosta Argentinec oziroma Portugalec odločila skleniti karieri polni presežkov in rekordov. Borec iz Quebeca se od mešanih borilnih veščin poslavlja kot dvakratni prvak velterske kategorije, za piko na i pa je v svoji zadnji borbi v oktagonu na UFC 217 z epsko predstavo povsem okrvavljen z davljenjem ugnal trdoživega Michaela Bispinga in postal še svetovni prvak v srednji kategoriji. Dolgo se je ugibalo, ali bo v osemkotno kletko še kdaj stopil in s kom se bo pomeril. 37-letni Kanadčan se je, po neuspešnih pogajanjih za dvoboj s prvakom lahke kategorije Habibom Nurmagomedovim odločil, da ima dovolj. Od športa se poslavlja s kariero, ki jo bo težko oziroma skoraj nemogoče ponoviti.





V zadnji borbi v karieri je Georges St-Pierre premagal Michaela Bispinga. FOTO: AP

Kdo je GSP?

St-Pierre je bil rojen 19. maja 1981 v Saint-Isidoreu, mestecu z 2500 prebivalci, v kanadski zvezdni državi Quebec. V otroških letih so se nanj, tudi zaradi načina govora, nanj spravljali vrstniki. Da bi se ubranil, se je odločil za karate. Ko je bil star 16 let je umrl njegov trener karateja, mladi Georges pa se je odločil, da v svoj trening vključil še rokoborbo, jiu-jitsu in boks. Navdih za borilne veščine je med drugim dobil tudi od Jean-Claudea Van Dammea in filma Kickboxer. Z 21 leti se je odločil, da se preizkusi v mešanih borilnih veščinah in takoj je bilo jasno, da mu je šport pisan na kožo. Nanizal je pet zmag zapored, vse s predčasno prekinitvijo in hitro prejel klic organizacije UFC. Po vsega dveh zmagah si je že priboril obračun za prvaka velterske kategorije, a to še ni bil njegov trenutek. Takratni nesporni vladar kategorije do 77 kilogramov Matt Hughes, ga je v prvi rundi po zaslugi odlične rokoborbe z armbarom prisilil v predajo. GSP je bil potrt, a hkrati motiviran, da se vrne močnejši, hitrejši, psihično bolj čvrst. Nasploh, v vseh pogledih, boljši. Ne boljši, najboljši!





Po davljenju je Bisping izgubil zavest. FOTO: AP

V manj kot 11 mesecih je nanizal štiri zaporedne zmage in ko je nato premagal še velikega B.J.-ja Penna, vodstvu organizacije UFC ni preostalo drugega, kot da mu omogoči še drugi 'ples' s Hugheson. Tokrat sta se borca 'vrtela' po kanadskih notah. V drugi rundi je GSP z brco v glavo Američana pospravil na tla, borbo pa zaključil z udarci na tleh in prvič v karieri osvojil šampionski pas najprestižnejše organizacije na svetu. A hitro je prišla (nepričakovana) streznitev. V prvi obrambi naslova prvaka se je udaril z Mattom Serro. Serra si je mesto prvega izzivalca prislužil z zmago v resničnostnem šovu The Ultimate Fighter 4 in aprila 2007 je v Houstonu z enim izmed največjih presenečenj v zgodovini športa veltersko kategoriji postavil na glavo. Serra je slavil s tehničnim nokavtom v drugi rundi in St-Pierru prizadejal drugi ter, kot se je na koncu izkazalo, zadnji poraz v karieri. GSP se je pred borbo ubadal z osebnimi težavami, saj je tragično preminul eden izmed njegovih bratrancev, oče pa se je boril s težko boleznijo. A Kanadčan je v svojem spoštljivem slogu na koncu enostavno priznal, da je bi Serra boljši.



Kot je bilo v primeru poraza proti Hughesu, se je tudi po neuspehu proti Serri St-Pierre vrnil v telovadnico. In iz telovadnice je zakorakala sila, ki je vse do zadnjega 'gonga' v njegovi karieri več nihče ni ustavil. Z dvema zmagama si je priboril 'revanšo' proti Serri in se na spektakularen način maščeval za poraz. Povsem je povozil rivala in z brutalnimi udarci s kolenom v telo še drugič postal prvak velterske kariere. Šampionskega pasu nato več ni izpustil iz rok. Ubranil ga je devetkrat, nazadnje proti Johnyju Hendricksu. V tej borbi GSP več ni deloval prepričljivo, po mnenju mnogih je bil izzivalec celo prikrajšan za zmago, Kanadčan pa se je po tehtnem premisleku odločil, da se od športa umakne. Vrnil se je skoraj natanko štiri leta pozneje. Tokrat v borbi za naslov prvaka v srednji kategoriji. Premagal je Bispinga in je le eden izmed šestih borcev, ki je šampionski pas osvojil v dveh različnih težnostnih kategorijah. To je uspelo le še Randyju Coutureu, Pennu, Conorju McGregorju, Danielu Cormierju in Amandi Nunes.





V zadnji borbi v velterski kategoriji ga je namučil Johny Hendricks. FOTO: Reuters

"Želel sem biti Wayne Gretzky mešanih borilnih veščin"

Petnajst mesecev po zmagi nad Bispingom se je GSP odločil, da je dovolj. Sklenil je kariero, v kateri je šel skozi pekel. Večkrat, tja in nazaj. Kariero, v kateri tekmece znal premagati v 'njihovi igri', jih demoralizirati in jim vzeti voljo do borbe. Nikdar ni deloval nepremagljiv, a njegova volja, da ne bo klonil, je bila enostavno precej močnejša kot pri ostalih. "Trenutek, na katerega sem v karieri najbolj ponosen je, ko sem se v borbi znašel na tleh. Ko me je Carlos Condit zbil na tla z brco v glavo in sem bil sposoben pobrati se na noge. Morda je slišati čudno. Ljudje zmeraj pomislijo na kakšno zmago ali nokavt. A zame je bil vrhunec, ko me brca v glavo poslala na tla in sem preživel. To je trenutek, na katerega sem v svoji karieri najbolj ponosen, saj sem dokazal, da imam 'jajca', da se spopadem s težavo in jo premagam," je ob slovesu dejal GSP. Besede, ki do potankosti opišejo njegovo odločnost in željo po kljubovanju porazu.



Kot je bil skromen skozi športno pot, v kateri je neprestano strmel proti veličini, je bil tudi na novinarski konferenci ob naznanitvi, da bo rokavice za zmeraj odložil na stran. "Ne boste videli solz. Zelo sem vesel, da se bom upokojil. Veliko discipline je potrebne, da se upokojiš, ko si na vrhu. Dolgo sem razmišljal o tem, a zdaj je pravi čas. Le redki so se upokojili na tak način. Sam sem se želel odločiti za to. Nisem želel, da mi kdo drug ukaže, naj se upokojim. V borilnih in kontaktnih športih to zahteva veliko discipline. Upokojiti se je treba, ko si na vrhu," je dejal GSP in povedal, kaj je bil njegov cilj, ko se je začel ukvarjati z mešanimi borilnimi veščinami: "Hvala Wayneu Gretzkyju. Je verjetno najboljši športnik v zgodovini športa. Drži rekorde, ki jih verjetno več nihče ne bo zrušil. Ne samo, da je izjemen športnik, zame je bil tudi odličen vzornik in skozi celotno kariero sem si pravil, da želim biti kot Wayne Gretzky."





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke