Nič od 'revanše': Fury se je umaknil, Wilder proti Breazealeu?

Organizatorji so za povratno borbo med Deontayom Wilderjem in Tysonom Furyjem prečrtali datum 18. maj in težko pričakovani spopad (predvidoma) prestavili na konec leta 2019. Iz tabora 30-letnega Britanca (27 zmag, brez poraza, ena neodločena borba) so namreč sporočili, da želi imeti Fury pred novim dvobojem z Američanom še eno borbo. Fury je sicer nedavno podpisal bogato pogodbo s televizijsko hišo ESPN, od katere bo za naslednjih pet borb prejel približno 100 milijonov evrov. "Skupaj s Frankom Warrenom so spoznali, da potrebuje ESPN, če želi postati zvezda v ZDA. Sedaj so del največje športne platforme. Zdaj se lahko bori s komerkoli in dobi pozornost. Celo Deaontay Wilder bi se moral tega veseliti. To kaže na resnost ESPN-ovega udejstvovanja v boksu. Priložnost so zagrabili z obema rokama. Ljudje, ki dobivajo procente od Wilderjevih zaslužkov, bi morali skakati od sreče. Ta dogovor bi mu moral zagotoviti še več plačljivih prenosov. Tako bo zaslužil še več. Če bo dovolil, da ga bo 'zvestoba do Showtimea' ovirala, je bedak. Moral bi gledati le, kako lahko zasluži največ," je za LA Times povedal glavni mož Top RankaBob Arum.



Wilder je sicer pogodbeno vezan na Showtime, kar bi utegnilo nekoliko zaplesti pogajanja za povratno borbo. Da je borba Wilder – Fury 2 'na čakanju' je potrdil tudi predsednik organizacije WBC Mauricio Sulaiman. "Borba med Deontayem Wilderjem in Tysonom Furyjem uradno ne bo naslednja. Dobili smo poročilo iz zadnjih pogovor. WBC prvak Wilder je potrdil, da si želi povratne borbe, Fury pa bi rad imel pred tem še eno borbo in je 'revanšo' prestavil na poznejši termin," je sporočil Sulaiman. S tem, da se je borba med Wilderjem in Furyjem premaknila na poznejši termin, poskušajo organizatorji še povečati zanimanje za ponovitev enega najbolj spektakularnih dvobojev leta 2018 ter s tem zagotoviti še bolj dobičkonosen spopad težkokategornikov.