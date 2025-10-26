Nika Tomc in Nace Herkovič do zlatih medalj v Sarajevu

Posebej viden je bil dosežek 19-letne Nike Tomc, ki je preboj v širši svetovni vrh potrdila letos že s srebrom na veliki nagradi Gornje Avstrije v Linzu, v Sarajevu pa je v boju za zlato kolajno premagala tudi nekdanjo evropsko prvakinjo in bronasto na olimpijskih igrah v Tokiu, Britanko Chelsea Giles.
Nika Tomc je bila v prvem krogu prosta in tekmovanje začela v četrtfinalu, kjer je edino točko dosegla po dveh minutah in pol borbe ter tesno ugnala Italijanko Silvio Pellitteri. V polfinalu je bila tekmica Fationa Kasapi s Kosova. Po dobri minuti borbe je slovenska judoistka borbo preselila na tla in dvoboj dobila s končnim prijemom.
Finale je odločila tehnika s samega uvoda, ko je 19-letna borka Sankakuja povedla s tehniko uchi-mata, nato pa prednost proti izjemno izkušeni devet let starejši tekmici taktično obdržala vse do konca.
Izkazal se je tudi Nace Herkovič, ki je prišel do uspeha kariere. je bil kot drugi nosilec kategorije v prvem krogu prost, v drugem pa je z vzvodom v predajo prisilil Nemca Petra Thomasa. Četrtfinale z Belgijcem Remijem Decortejem je 22-letni tekmovalec iz Slovenj Gradca odločil po minuti in pol.
V polfinalu s Turkom Bayramom Kandemirjem je slovenski reprezentant po minuti dosegel juko, po drugi pa se z iponom prvič v karieri povzpel v finale tekme za svetovni pokal.
Finale je bil premiera tudi za leto starejšega Črnogorca Jahjo Nurkovića. V rednem delu je Korošec sicer vrgel tekmeca, a so sodniki po ogledu posnetka dosojeno točko razveljavili, v podaljšku pa je slovenski reprezentant poskrbel, da posnetek ni bil potreben in tekmo končal s končnim prijemom.
Dve medalji so slovenski judoisti pobrali že v soboto
Že v soboto sta bronasti kolajni osvojila Leila Mazouzi v kategoriji do 63 kg in Gal Blažič v kategoriji do 60 kg.
Mazouzi je najprej ugnala Nemko Sonjo Michelle Beer in v četrtfinalu še Francozinjo Perrine Saint Etienne. Previsoka ovira v polfinalu je bila izkušena 29-letna Britanka Lucy Renshall, pred leti že nosilka kolajne z EP, lani pa denimo zmagovalka velike nagrade Portugalske in tretja na grand slamu v Parizu.
Zamujeno je 19-letna tekmovalka Sankakuja popravila v boju za bron, kjer je po več kot desetih minutah borbe ugnala žilavo Nemko Nataschio Lauber in ponovila lanski uspeh v prestolnici BiH. Tekma pa je bila tudi lepa generalka pred VN Zagreba v novembru.
Blažič je v kategoriji do 60 kg izgubil četrtfinale s Srbom Rastkom Andjelovićem, na koncu pa sta oba osvojila bron, Blažič je v repasažu ugnal Nemca Maximiliana Standkeja in Britanca Caldwella.
