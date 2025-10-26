Nika Tomc in Nace Herkovič do zlatih medalj v Sarajevu

Slovenska judoista Nika Tomc v kategoriji do 57 kg in Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg sta na tekmi serije European Open v Sarajevu, ki šteje tudi za svetovni pokal in lestvico IJF, osvojila zlati kolajni.

Nika Tomc FOTO: EJU - Dino Šečić icon-expand

Posebej viden je bil dosežek 19-letne Nike Tomc, ki je preboj v širši svetovni vrh potrdila letos že s srebrom na veliki nagradi Gornje Avstrije v Linzu, v Sarajevu pa je v boju za zlato kolajno premagala tudi nekdanjo evropsko prvakinjo in bronasto na olimpijskih igrah v Tokiu, Britanko Chelsea Giles. Nika Tomc je bila v prvem krogu prosta in tekmovanje začela v četrtfinalu, kjer je edino točko dosegla po dveh minutah in pol borbe ter tesno ugnala Italijanko Silvio Pellitteri. V polfinalu je bila tekmica Fationa Kasapi s Kosova. Po dobri minuti borbe je slovenska judoistka borbo preselila na tla in dvoboj dobila s končnim prijemom. Finale je odločila tehnika s samega uvoda, ko je 19-letna borka Sankakuja povedla s tehniko uchi-mata, nato pa prednost proti izjemno izkušeni devet let starejši tekmici taktično obdržala vse do konca.

Nace Herkovič FOTO: EJU - Tino Marić icon-expand

Izkazal se je tudi Nace Herkovič, ki je prišel do uspeha kariere. je bil kot drugi nosilec kategorije v prvem krogu prost, v drugem pa je z vzvodom v predajo prisilil Nemca Petra Thomasa. Četrtfinale z Belgijcem Remijem Decortejem je 22-letni tekmovalec iz Slovenj Gradca odločil po minuti in pol. V polfinalu s Turkom Bayramom Kandemirjem je slovenski reprezentant po minuti dosegel juko, po drugi pa se z iponom prvič v karieri povzpel v finale tekme za svetovni pokal. Finale je bil premiera tudi za leto starejšega Črnogorca Jahjo Nurkovića. V rednem delu je Korošec sicer vrgel tekmeca, a so sodniki po ogledu posnetka dosojeno točko razveljavili, v podaljšku pa je slovenski reprezentant poskrbel, da posnetek ni bil potreben in tekmo končal s končnim prijemom.

Dve medalji so slovenski judoisti pobrali že v soboto

Že v soboto sta bronasti kolajni osvojila Leila Mazouzi v kategoriji do 63 kg in Gal Blažič v kategoriji do 60 kg.

Leila Mazouzi FOTO: Rok Rakun icon-expand

Mazouzi je najprej ugnala Nemko Sonjo Michelle Beer in v četrtfinalu še Francozinjo Perrine Saint Etienne. Previsoka ovira v polfinalu je bila izkušena 29-letna Britanka Lucy Renshall, pred leti že nosilka kolajne z EP, lani pa denimo zmagovalka velike nagrade Portugalske in tretja na grand slamu v Parizu. Zamujeno je 19-letna tekmovalka Sankakuja popravila v boju za bron, kjer je po več kot desetih minutah borbe ugnala žilavo Nemko Nataschio Lauber in ponovila lanski uspeh v prestolnici BiH. Tekma pa je bila tudi lepa generalka pred VN Zagreba v novembru.

Gal Blažič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand