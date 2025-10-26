Svetli način
Nika Tomc in Nace Herkovič do zlatih medalj v Sarajevu

Sarajevo, 26. 10. 2025 17.18 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA , Ž.Ž.
Slovenska judoista Nika Tomc v kategoriji do 57 kg in Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg sta na tekmi serije European Open v Sarajevu, ki šteje tudi za svetovni pokal in lestvico IJF, osvojila zlati kolajni.

Nika Tomc
Nika Tomc FOTO: EJU - Dino Šečić

Posebej viden je bil dosežek 19-letne Nike Tomc, ki je preboj v širši svetovni vrh potrdila letos že s srebrom na veliki nagradi Gornje Avstrije v Linzu, v Sarajevu pa je v boju za zlato kolajno premagala tudi nekdanjo evropsko prvakinjo in bronasto na olimpijskih igrah v Tokiu, Britanko Chelsea Giles

Nika Tomc je bila v prvem krogu prosta in tekmovanje začela v četrtfinalu, kjer je edino točko dosegla po dveh minutah in pol borbe ter tesno ugnala Italijanko Silvio Pellitteri. V polfinalu je bila tekmica Fationa Kasapi s Kosova. Po dobri minuti borbe je slovenska judoistka borbo preselila na tla in dvoboj dobila s končnim prijemom.

Finale je odločila tehnika s samega uvoda, ko je 19-letna borka Sankakuja povedla s tehniko uchi-mata, nato pa prednost proti izjemno izkušeni devet let starejši tekmici taktično obdržala vse do konca.

Nace Herkovič
Nace Herkovič FOTO: EJU - Tino Marić

Izkazal se je tudi Nace Herkovič, ki je prišel do uspeha kariere. je bil kot drugi nosilec kategorije v prvem krogu prost, v drugem pa je z vzvodom v predajo prisilil Nemca Petra Thomasa. Četrtfinale z Belgijcem Remijem Decortejem je 22-letni tekmovalec iz Slovenj Gradca odločil po minuti in pol.

V polfinalu s Turkom Bayramom Kandemirjem je slovenski reprezentant po minuti dosegel juko, po drugi pa se z iponom prvič v karieri povzpel v finale tekme za svetovni pokal.

Finale je bil premiera tudi za leto starejšega Črnogorca Jahjo Nurkovića. V rednem delu je Korošec sicer vrgel tekmeca, a so sodniki po ogledu posnetka dosojeno točko razveljavili, v podaljšku pa je slovenski reprezentant poskrbel, da posnetek ni bil potreben in tekmo končal s končnim prijemom.

Dve medalji so slovenski judoisti pobrali že v soboto

Že v soboto sta bronasti kolajni osvojila Leila Mazouzi v kategoriji do 63 kg in Gal Blažič v kategoriji do 60 kg.

Leila Mazouzi
Leila Mazouzi FOTO: Rok Rakun

Mazouzi je najprej ugnala Nemko Sonjo Michelle Beer in v četrtfinalu še Francozinjo Perrine Saint Etienne. Previsoka ovira v polfinalu je bila izkušena 29-letna Britanka Lucy Renshall, pred leti že nosilka kolajne z EP, lani pa denimo zmagovalka velike nagrade Portugalske in tretja na grand slamu v Parizu.

Zamujeno je 19-letna tekmovalka Sankakuja popravila v boju za bron, kjer je po več kot desetih minutah borbe ugnala žilavo Nemko Nataschio Lauber in ponovila lanski uspeh v prestolnici BiH. Tekma pa je bila tudi lepa generalka pred VN Zagreba v novembru.

Gal Blažič
Gal Blažič FOTO: Aljoša Kravanja

Blažič je v kategoriji do 60 kg izgubil četrtfinale s Srbom Rastkom Andjelovićem, na koncu pa sta oba osvojila bron, Blažič je v repasažu ugnal Nemca Maximiliana Standkeja in Britanca Caldwella.

judo nika tomc nace herkovič leila mazouzi gal blažič
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Špica
26. 10. 2025 18.37
Bravo🥇
