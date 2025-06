Nika Tomc zlata, David Štarkel srebrn v Sarajevu

Judoistka celjskega Sankakuja Nika Tomc je na evropskem pokalu v Sarajevu poskrbela, da so predvajali slovensko himno. V kategoriji do 57 kilogramov je 19-letna Slovenka ugnala prav vse tekmice. Judoist Impola David Štarkel pa je osvojil srebrno kolajno v kategoriji do 60 kilogramov. Šele v finalu ga je z lepim protinapadom ustavil Francoz Romain Valadier Picard.