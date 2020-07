Nokavt brez primere: 'Ko sem zaslišala uvodni gong, se nisem več mogla zaustaviti'

V noči na minulo soboto je ameriška boksarka Seniesa Estrada, ki je v dozdajšnjem delu kariere slavila v vseh 19 profesionalnih borbah, upravičila vlogo favoritke in v dvoboju z Mirando Adkins v prostorih Fantasy Springs Resorta v Kaliforniji uprizorila najhitrejši nokavt v zgodovini ženskega boksa.

Po vsega sedmih sekundah je namreč 28-letnica z vzdevkom 'Super Bad' uničila nebogljeno tekmico, ki je potrebovala še nekaj časa, da se je spravila k sebi po prejetih udarcih v glavo. "Gojim veliko spoštovanje do nje (Mirande Adkins, op. p.), ker je sploh pristala na borbo. Vedela sem, da sem izkušenejša od nje, in ko sem zaslišala uvodni gong, se preprosto nisem mogla več zaustaviti," je po gladki zmagi z najhitrejšim nokavtom v zgodovini ženskega boksa dejala začasna WBA prvakinja v mušji kategoriji in obenem WBC (Silver) prvakinja v junior mušji kategoriji Seniesa Estrada.

Dodajmo, da bi se morala Estrada na omenjenem borilnem dogodku pravzaprav boriti proti Jacky Calvo, ki pa je svoj nastop odpovedala zaradi poškodbe kolena.