Nokavt, o katerem se bo govorilo še dolgo: 'To je bilo noro'

Argentinski borec Laureano Staropoli, ki se je nekaj let boril tudi pod okriljem organizacije UFC, je v soboto v Zadru debitiral v FNC kletki. Za zmago je potreboval manj kot dve minuti, do nje pa prišel s potezo, ki je požela stoječe ovacije polne dvorane.
"To je bilo noro, nokavt je bil neverjeten. Videl sem, da je nasprotnik spustil roke, obrnil sem se v desno in zadel udarec iz obrata. Res je bilo noro, tudi občinstvo je bilo vrhunsko. Hvala Zadar, hvala Hrvaška, se vidimo kmalu," je zaključek, s katerim je uspaval in pokončal Waheda Nazhanda, opisal 33-letni Argentinec.
Zanj je bila to prva borba pod okriljem organizacije FNC, priznal pa je, da želi tukaj nadaljevati svojo kariero in postati prvak velterske kategorije. "Zelo sem srečen, da sem s svojimi prijatelji iz Argentine pripotoval na Hrvaško. FNC-ju bi se želel zahvaliti, da so mi dali priložnost, da tukaj zastopam svojo državo. Moje sanje so, da postanem prvak te organizacije," je dejal Staropoli in dodal, da se želi v kletko vrniti septembra v Sarajevu.
Kljub atraktivnemu in hitremu zaključku je priznal, da je bila borba vse prej kot lahka: "Nazhand je zelo nepredvidljiv in močan nasprotnik. Moral sem biti potrpežljiv. Vedel sem, da ga lahko nokavtiram, samo moral sem počakati na pravo priložnost."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.