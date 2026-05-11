Borilni športi

Nokavt, o katerem se bo govorilo še dolgo: 'To je bilo noro'

Zadar, 11. 05. 2026 11.15 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.M.
Wahed Nazhand - Laureano Staropoli

Borilni spektakel FNC 30 v Zadru je prinesel odmevno zmago slovenskega težkaša Tadeja Dajčmana nad izkušenim poljskim borcem Michalom Kito, obenem pa tudi borbo, ki se je končala z redko videnim nokavtom. Laureano Staropoli je nasprotnika Waheda Nazhanda uspaval z izjemnim krožnim udarcem z nogo.

Argentinski borec Laureano Staropoli, ki se je nekaj let boril tudi pod okriljem organizacije UFC, je v soboto v Zadru debitiral v FNC kletki. Za zmago je potreboval manj kot dve minuti, do nje pa prišel s potezo, ki je požela stoječe ovacije polne dvorane.

"To je bilo noro, nokavt je bil neverjeten. Videl sem, da je nasprotnik spustil roke, obrnil sem se v desno in zadel udarec iz obrata. Res je bilo noro, tudi občinstvo je bilo vrhunsko. Hvala Zadar, hvala Hrvaška, se vidimo kmalu," je zaključek, s katerim je uspaval in pokončal Waheda Nazhanda, opisal 33-letni Argentinec.

Laureano Staropoli je več kot zasluženo osvojil nagrado za nokavt večera.
FOTO: FNC

Zanj je bila to prva borba pod okriljem organizacije FNC, priznal pa je, da želi tukaj nadaljevati svojo kariero in postati prvak velterske kategorije. "Zelo sem srečen, da sem s svojimi prijatelji iz Argentine pripotoval na Hrvaško. FNC-ju bi se želel zahvaliti, da so mi dali priložnost, da tukaj zastopam svojo državo. Moje sanje so, da postanem prvak te organizacije," je dejal Staropoli in dodal, da se želi v kletko vrniti septembra v Sarajevu.

Kljub atraktivnemu in hitremu zaključku je priznal, da je bila borba vse prej kot lahka: "Nazhand je zelo nepredvidljiv in močan nasprotnik. Moral sem biti potrpežljiv. Vedel sem, da ga lahko nokavtiram, samo moral sem počakati na pravo priložnost."

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
televizija2000
11. 05. 2026 12.34
Kaj je s tem modelom. Kaj je treba tolčt po njem če je na tleh
Odgovori
0 0
gongash
11. 05. 2026 12.27
Kr neki. Prou vedno zgleda. Bogi uni k so plačali karto za tole.
Odgovori
0 0
devlon
11. 05. 2026 12.15
Životinjsko carstvo.. Dobre čokoladice so bile
Odgovori
+2
2 0
Stauffenberg
11. 05. 2026 12.11
Šport? Ni razlike med Zadrom in NM.
Odgovori
+1
1 0
Brus1234
11. 05. 2026 11.59
Človek nima kontrole nad sabo in tolče po nezavestnem tekmovalcu. Poden.
Odgovori
+9
9 0
