Nokavt, o katerem se bo govorilo še dolgo: 'To je bilo noro'

Argentinski borec Laureano Staropoli, ki se je nekaj let boril tudi pod okriljem organizacije UFC, je v soboto v Zadru debitiral v FNC kletki. Za zmago je potreboval manj kot dve minuti, do nje pa prišel s potezo, ki je požela stoječe ovacije polne dvorane.

"To je bilo noro, nokavt je bil neverjeten. Videl sem, da je nasprotnik spustil roke, obrnil sem se v desno in zadel udarec iz obrata. Res je bilo noro, tudi občinstvo je bilo vrhunsko. Hvala Zadar, hvala Hrvaška, se vidimo kmalu," je zaključek, s katerim je uspaval in pokončal Waheda Nazhanda, opisal 33-letni Argentinec.