Nokavt, zaradi katerega mu je čestital celo Rakić

Jakob Nedoh je minuli konec tedna v Beogradu poskrbel za odmevno slovensko zmago v mešanih borilnih veščinah. 24-letni Primorec, sicer nekdanji rokometaš, je pod okriljem organizacije Brave FC tekmeca ugnal po manj kot minuti in navdušil tudi zvezdnika elitne organizacije UFC Aleksandra Rakića. Ob tem, da nastopa v mešanih borilnih veščinah, pa Nedoh zaključuje tudi magisterij na fakulteti za šport.

Jakob Nedoh je na dogodku Brave CF 56 v Beogradu po zgolj 50 sekundah borbe z neustavljivim udarcem nokavtiral favoriziranega nasprotnika Zvonimirja Kralja. Ta trenutek je poskrbel tudi za to, da je po borbi spoznal enega od svojih vzornikov, Aleksandra Rakića, ki se zelo uspešno bori v poltežki kategoriji organizacije UFC. "To je bil trenutek, ki je zame bil še bolj dragocen od mojega nokavta, od zmage. On je moj velik vzornik. V bistvu mi je čestital in se mi zahvalil, da je lahko gledal mojo borbo, kar mi pomeni ogromno. Poleg tega sva se na koncu zmenila, da bova v prihodnosti sodelovala in rekel sem mu, da mu bom z veseljem pomagal na treningih," je svoje navdušenje ob srečanju opisal Nedoh.

Udarec, ki je borbo zaključil predčasno, si je na družabnih omrežjih ogledalo že veliko število občudovalcev borilnih veščin. "Odziv je bil ogromen, to mi pomeni veliko. Čeprav v dvorani ni bilo publike, sem čutil, da me podpira ogromno prijateljev in oboževalcev," je podporo na spletu opisal ljubljanski borec. 'Vedel sem, da ga bom dobil' "Še zdaj ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Priprave so bile zares zelo težke, ampak sem začutil, da sem pripravljen boljše od njega. Že dva dni prej sem vizualiziral ta nokavt. Vedel sem, da ga bom dobil v zaključku prve runde," je po zmagi samozavestno povedal Nedoh. Zvonimir Kralj je bil pred borbo favorit na stavnicah, kljub temu ga je Nedoh zlahka ustavil. "Tudi promocija borbe je bila taka, da so njega postavljali bolj v ospredje, tudi zato sem toliko bolj ponosen na to zmago," je dejal Ljubljančan.

icon-expand Aleksandar Rakić in Jakob Nedoh FOTO: Osebni arhiv Jakoba Nedoha