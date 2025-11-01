Norost ali ljubezen? Boksar vknjižil že 100. poraz, doslej slavil le enkrat

Cilj praktično vsakega boksarja ob začetku kariere je postati svetovni prvak. Zagotovo je imel nekaj takšnega v mislih tudi Jake Pollard. A njegova kariera se ni niti začela niti nato nadaljevala po njegovih željah. 33-letni Britanec je namreč minuli konec tedna v sloviti O2 Areni v Londonu na dogodku, na katerem sta se v glavni borbi večera udarila 'težkaša' Joseph Parker in Fabio Wardley, doživel že svoj 100. poraz. Za nameček je v mesecu oktobru ring kot poraženec zapustil kar štirikrat. Kar pomeni vsak oktobrski konec tedna.
Ne glede na to, da je bil poraz proti Hassanu Ishaqu že njegov 51. zapored, Pollard ne namerava odnehati. "To je zelo težek trenutek v moji karieri, a še naprej verjamem vase," je dejal po porazu. Je pa borec iz Bradforda izjemno trdoživ. Doslej je namreč le šestkrat klonil po predčasni sodniški prekinitvi.
Daleč od negativnega rekorda
Čeprav je Pollard v koloni porazov vpisal že stotico, pa je še naprej daleč od 'dosežkov' boksarjev, ki so največkrat v zgodovini boksa položili orožje v ringu. Še pred časom je bil svetovni rekorder v tem pogledu Američan Reggie Strickland, ki je izgubil kar 276-krat, je pa res, da je imel bistveno več zmag od Pollarda. Slavil je 66-krat, ob tem pa se je 17 njegovih borb končalo brez zmagovalca. Stricklanda naj bi sicer zdaj prehitel Britanec Kristian Laight, ki ima uradno 279 porazov, 12 zmag in devet neodločenih borb, blizu neslavnima rekorderjema pa je tudi Laightov rojak Peter Buckley z 256 porazi, 32 zmagami in 12 neodločenimi borbami.
