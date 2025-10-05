Svetli način
Norvežanka ob slovesu vzela naslova Emi Kozin: Sem razočarana, imam nekaj bušk, vendar ni panike

Ljubljana, 05. 10. 2025 09.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Norvežanka Cecilia Braekhus boksarsko kariero končuje z naslovom svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC. V nočnem dvoboju v domačem Lillestromu je s soglasno odločitvijo sodnikov po točkah ugnala slovensko šampionko Emo Kozin.

Cecilia Braekhus je vnovič dokazala, da je bila dolgo ena najboljših boksark na svetu. Norvežanka je med letoma 2014 in 2020 je kraljevala v velterski kategoriji in bila edina boksarka v zgodovini, ki je bila hkrati prvakinja v vseh štirih najpomembnejših združenjih WBA, WBC, IBF in WBO, kar jo uvršča tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, kjer ima skupaj kar tri dosežke.

Tokrat se je odločila za zadnjo borbo pred domačim občinstvom, imenovano The Final Bell, in se z odmevnima nazivoma svetovne prvakinje poslovila od boksa. V 42. poklicnem nastopu je dosegla 39. zmago. Ema Kozin po 27 borbah ostaja pri 24 zmagah, remiju in po novem tudi dveh porazih.

Ema Kozin
Ema Kozin FOTO: Luka Kotnik

Po desetih rundah borbe se je štiriinštiridesetletna v Kolumbiji rojena boksarka v dvorani Nova Spektrum arena veselila zmage po točkah s 97:93, 96:94 in 98:92 ter sebi podarila bržkone najlepše darilo za rojstni dan, ki ga je praznovala 28. septembra.

Slovenska branilka naslovov je dvoboj začela odločno in vsaj na videz presenetila Norvežanko. A se je že v uvodni rundi tekmica zbrala, začela stopnjevati ritem in udarjati. Večina udarcev je končala v gardu, več udarcev pa je končalo tudi v telesu in glavi, kar je odločilo dvoboj. Posebej, ko je domačo zvezdnico podprla tudi glasna 3000 glava množica na tribuni.

"Malo sem razočarana, imam nekaj bušk, vendar ni panike, saj vem, da sem dala vse od sebe. Celotnemu svetu sem pokazala, kako trde znamo biti tudi Slovenke. Gremo naprej!" je dejala Ema Kozin. Dvoboj pa je pokazal, da je imela Slovenka kar nekaj težav pri "branju napadov tekmice". Predvsem v osmi rundi je prejela dva trda udarca.

"Rada bi se zahvalila boksarski skupnosti po vsem svetu, svojim prijateljem v Angliji, Los Angelesu, vsem. Tako sem srečna," pa je po zmagi dejala Braekhus, ki je po dvoboju padla na kolena, glava v rokah pa je nakazala, da so jo ob slovesu od športa preplavila čustva.

Nedvomno je Slovenki manjkal tudi kakšen dvoboj več, saj vse od novembra 2023 in zmago nad Hannah Rankin v Manchestru ni boksala več.

boks kozin
