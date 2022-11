Nov udarec za nekdanjega šampiona: Adesanyo aretirali na letališču

Nekdanji prvak organizacije UFC Israel Adesanya je ob povratku v domovino doživel neprijeten zaplet. Na letališču JFK v New Yorku so ga namreč oblasti pridržale, saj je imel v svoji prtljagi "boksar", le-ti pa so v zvezdni državi New York prepovedani.

Zadnjih nekaj dni v New Yorku bo verjetno Israel Adesanya poskušal čim prej pozabiti. Minuli konec tedna je v slovitem Madison Square Gardenu klonil proti Alexu Pereiri in ostal brez šampionskega pasu UFC v srednji kategoriji, nato pa so ga oblasti še priprle na letališču, ko se je poskušal vrniti na Novo Zelandijo. Pri pregledu prtljage je namreč osebje, zadolženo za varnost na letališču, ugotovilo, da ima v prtljagi "boksar". Ta po navadi železni nastavek za pest je prepovedan v zvezdni državi New York, zaradi česar so Adesanyo pridržali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novozelandski zvezdnik nigerijskih korenin je neprijeten zaplet razložil, prepovedan predmet predal in lahko poletel proti domovini. "Israel je prejel darilo s strani navijača in to darilo je pospravil v prtljago. Ko so ga zaustavili, je Israel hitro izročil predmet in sodeloval z oblastmi. Ustrezno se je odzval. Zaradi tega so zadevo ovrgli in je že na poti domov," je za TMZ Sports neprijeten zaplet razložil menedžer Adesanye Tim Simpson.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Adesanya: Zgodba s Pereiro ni končana Glavna tema pogovorov v svetu mešanih borilnih veščin je sicer še zmeraj poraz Adesanye proti Pereiri v glavni borbi večera na UFC 281. Potem ko je Brazilec zdaj že nekdanjega šampiona srednje kategorije dvakrat premagal v kikboksu, sta se rivala v slovitem Madison Square Gardenu udarila še v kletki. Zgodba je bila na las podobna tisti iz drugega dvoboja v ringu. Adesanya je do zadnje runde vodil po sodniških točkah, nato ga je Pereira uspel zaustaviti. Novozelandec je v intervjuju po borbi priznal, da si je poškodoval nogo ob brci, ki jo je Brazilec uspešno blokiral, nato pa se več ni uspel uspešno umakniti od kletke, ko ga je tja stisnil tekmec. Adesanya je po seriji prejetih udarcev sicer obstal na nogah, a je sodnik v kletki Mark Goddard spopad (pravilno) prekinil, saj je ocenil, da bi branilec naslova v naslednjih trenutkih utrpel le še nepotrebno škodo.

Čeprav zdaj v medsebojnih obračunih zaostaja z 0:3, je Adesanya odločen, da bo Pereiro nekoč vendarle premagal. "Boril se bom s teboj, dokler te ne bom premagal. Star bom 60 let, prišel bom v tvojo favelo, potrkal na tvoja prekleta vrata s svojo palico in dejal: 'Ti proti meni, v tem trenutku. Morava se še boriti, ker takšen pač sem. Vseeno mi je. Četudi bo samo še ena borba. Premagal te bom.' Vem, da ga lahko premagam," je v podkastu Flagrant povedal Adesanya, ki je proti Pereiri doživel prvi poraz po pravilih MMA v srednji kategoriji nasploh. Pred tem ga je premagal samo Jan Blachowicz v poltežki kategoriji. 33-letni Novozelandec ima sedaj 23 zmag in dva poraza.