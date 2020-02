Nova strupena puščica Wilderja: Moja dvoletna hči udari močneje kot Fury

Še nekaj dni nas loči od revanše med Tysonom Furyjem in Deontayjem Wilderjem , ki bo okronala novega/starega prvaka težke kategorije po verziji WBC. Prvi zmenek se je končal brez zmagovalca, po letu dni besednih bitk, pa se bodo njune poti končno spet križale v ringu.

"Kot sem že dejal, Fury ima namesto pesti blazine. Prav zato sem lahko še naprej stopnjeval svoj pritisk. Vsi dobro vemo, da Fury ne zna udariti. Številne ne lažejo, moja dvoletna hči udari močneje kot on. Ne verjamem njegovim besedam. Ničesar ne prepuščam naključju. Borci morajo imeti svoje strategije in taktike za borbo. Včasih moraš znati manipulirati z ljudmi. Skuša jih prepričati v nekaj, čemur še sam ne verjame," je prepričan ameriški boksar, ki želi s svojimi dosežki preseči največje boksarske legende. Z zmago proti Furyju bi že enajstič uspel ubraniti pas WBC pred izzivalcem, njegovemu idolu Muhammadu Aliju je to uspelo desetkrat.

"V boks sem vstopil zato, da bi zaslužil nekaj dolarjev za svojo hčerko. Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi postal svetovni prvak in da me bodo povezovali s slovitim Alijem. Ko z brutalnim nokavtom porazim Furyja se bom podal naprej, na pot osvajanja novih rekordov in uspehov," je o svojih planih spregovoril Wilder.